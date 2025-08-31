Borussia Dortmund – Union Berlin liefert bittere Prognose: BVB-Neuzugang vor großem Problem

Nach einem enttäuschenden Start in die Bundesligasaison 2025/26 gegen St. Pauli (3:3), bei dem der BVB nicht über ein Unentschieden hinauskam, musste Schwarz-Gelb gegen Union Berlin ein Zeichen setzen.

Für Borussia Dortmund zählten gegen die Berliner nur die drei Punkte – und dieses Ziel wurde mit einem souveränen 3:0-Erfolg erreicht. Wie so oft hat der Erfolg des BVB einen Vor- und Nachnamen: Serhou Guirassy. Das stellt jedoch ein großes Problem für einen BVB-Neuzugang dar.

Borussia Dortmund – Union Berlin: Guirassy der Matchwinner

Immer wieder Guirassy: Die Nummer neun von Borussia Dortmund ist für das Team von Niko Kovac immens wichtig. Nach einer ersten BVB-Saison, in der Guirassy wettbewerbsübergreifend in 50 Spielen unfassbare 36 Tore erzielte, dreht der Guineer in dieser Spielzeit erneut auf.

Nachdem er gegen St. Pauli bereits seinen ersten Saisontreffer erzielte, folgte gegen Union Berlin ein Doppelpack. Das 1:0 resultierte aus einem starken Kopfball, während das anschließende 2:0 einfach nur überragend war – mit der Hacke eingeleitet und anschließend mit einem Lupfer über Frederik Rönnow abgeschlossen. Dieses Spektakel musste sich ein BVB-Neuzugang von der Tribüne ansehen – und dürfte ordentlich geschluckt haben.

Silva vor großer Herausforderung

Neuzugang Fabio Silva fehlte gegen Union Berlin noch verletzt. Er soll bei Borussia Dortmund eine Alternative zu Guirassy bieten. Doch kann sich der BVB überhaupt leisten, Guirassy jemals nicht einzusetzen? Der 29-Jährige ist die Lebensversicherung von Schwarz-Gelb und wenn er fit ist, muss er spielen. Für etwa 25 Millionen Euro griff der BVB bei Silva tief in die Tasche – und der Portugiese wird sicher Anspruch auf Spielzeit haben. Doch werden es mehr als Joker-Einsätze für ihn werden?

Eine mögliche Lösung wäre, Silva und Guirassy gemeinsam in einer Doppelspitze aufzustellen. Schließlich setzt Kovac auf ein System mit zwei Stürmern. Bisher wurde die Position neben Guirassy allerdings von dynamischen Spielern wie Beier oder Adeyemi besetzt, anstatt von klassischen Mittelstürmern. Nach der Länderspielpause hofft der BVB, dass Silva wieder fit sein wird. Dann wird sich zeigen, welche Rolle Kovac für ihn vorgesehen hat.