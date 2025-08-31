Kurz vor Borussia Dortmund – Union Berlin: BVB-Neuzugang schon verletzt!

Das zweite Saisonspiel von Borussia Dortmund steht schon vor der Tür. Nach einem enttäuschenden Start gegen St. Pauli, bei dem der BVB nicht über ein Unentschieden hinauskam (3:3), steht jetzt Union Berlin vor der Tür.

Die Berliner wiederum sind mit einem starken Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:1) gestartet. Auf Borussia Dortmund wartet daher eine echte Herausforderung. Wer Schwarz-Gelb allerdings nicht helfen kann, ist ein Neuzugang, der jetzt schon verletzt ausfällt.

Borussia Dortmund – Union Berlin: Star-Neuzugang fällt aus

Mit Carney Chukwuemeka, Aaron Anselmino und Fabio Silva hat der BVB kurz vor Transferschluss noch einmal drei Neuzugänge verkündet. Alle drei sollen den BVB sofort helfen und dem Kader die dringend benötigte Tiefe geben. Doch jetzt folgt sofort der Rückschlag.

+++ Star-Hammer bei Borussia Dortmund – schon bald ist es so weit +++

Neuzugang Fabio Silva fehlt Borussia Dortmund gegen Union Berlin sofort verletzungsbedingt! Nico Kovac muss auf seinen neuen Stürmer verzichten. Während das für alle BVB-Fans ein großer Schock ist, wussten die BVB-Bosse aber bereits Bescheid.

Silva-Rückkehr noch offen

Wie die „Bild“ berichtet, begleitet Silva bereits seit Längerem eine Adduktorenverletzung. Der BVB wusste von den körperlichen Schwierigkeiten des Stürmers, entschied sich dennoch für eine Verpflichtung. Trotz der Verletzung bestand der 23-Jährige den Medizincheck bei Borussia Dortmund.

Hier mehr News für dich:

Der Plan des BVB soll es sein, Silva während der anstehenden Länderspielpause in Ruhe aufzubauen und wieder fit zu bekommen, sodass er zügig ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Dem Bericht der „Bild“ zufolge ist allerdings auch eine Nominierung gegen Heidenheim am dritten Spieltag (13. September) nicht garantiert. Gegen Union Berlin stehen Niko Kovac mit Serhou Guirassy und Maxi Beier dennoch zwei Stürmer zur Verfügung. In große Bedrängnis steht der BVB-Sturm trotz Silvas Verletzung also nicht.