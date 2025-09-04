Nach Borussia Dortmund – Union Berlin: Es folgt die bittere Nachricht für den BVB

Borussia Dortmund musste nach dem schwachen Auftakt gegen St. Pauli in die Bundesliga-Saison 2025/26 gegen Union Berlin dringend liefern. Und genau das hat der BVB mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen die Berliner auch geschafft.

Dank eines Doppelpacks von Serhou Guirassy und einem Joker-Treffer von Felix Nmecha konnte Borussia Dortmund die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Doch nach dem Spiel folgte eine bittere Nachricht.

Borussia Dortmund souverän gegen Union Berlin

Die ersten Minuten gegen Union Berlin verliefen schleppend. Borussia Dortmund konnte kaum gefährliche Aktionen kreieren, bis schließlich die große Serhou-Guirassy-Show begann. Zunächst vergab der Stürmer nach einem schlechten Rückpass von Tom Rothe eine 100-prozentige Chance alleine vor Frederik Rönnow. Doch dann traf er in der 44. Minute zum 1:0.

Nach dem Seitenwechsel legte Guirassy mit einem Traumtor nach: Mit der Hacke leitete er den Spielzug selbst ein und lupfte den Ball anschließend über Rönnow hinweg ins Tor. Joker Felix Nmecha machte dann in der 81. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf. Was nach einem nahezu perfekten Abend für Borussia Dortmund klang, wurde durch eine bittere Nachricht getrübt.

Hartes DFB-Pokal-Los

Zeitgleich zur Partie gegen Union Berlin lief die Auslosung für die zweite Runde des DFB-Pokals – und der BVB erwischte ein echtes Hammer-Los. Schwarz-Gelb trifft bereits in Runde zwei auf Eintracht Frankfurt, eines der Top-Teams in Deutschland, das dazu momentan in überragender Form ist.

Trainer Niko Kovac hatte zu Beginn der Saison betont, dass der DFB-Pokal ein großes Ziel für Borussia Dortmund sei. Doch dieses Ziel steht nun früh auf der Kippe. Nach der Partie sprach Kovac über das Los gegen seinen Ex-Klub und betonte, dass es kein einfaches Spiel werde. Gleichzeitig machte er klar, dass man sich auch in Frankfurt nicht auf die Begegnung freuen werde. Ein frühes Hammer-Los für Borussia Dortmund. Doch klar ist: Wer den Pokal gewinnen will, muss ohnehin jedes Team schlagen.