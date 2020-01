Borussia Dortmund: Unglaubliche Polizei-Panne! Wie konnte DAS passieren?!

Dortmund. Noch immer haben die Ausschreitungen rund um das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC im Oktober 2018 ein Nachspiel. Nun sorgen die Verhandlungen erneut für Wirbel – und nähren Zweifel an der Ermittlungsarbeit der Polizei.

Während des Gastspiels bei Borussia Dortmund hatten Hertha-Fans anlässlich des Geburtstags der Ultra-Gruppierung „Hauptstadtmafia“ Pyrotechnik gezündet. Eine Hundertschaft der Dortmunder Polizei reagierte mit einem beispiellosen Einsatz, setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein, um der Ultragruppe die Blockfahne zu entreißen, unter dem die Zündler sich zuvor vermummt hatten.

Borussia Dortmund: Verhandlungen nach Hertha-Tumulten sorgen für Kopfschütteln

Es folgten massive Ausschreitungen, Berliner Fans wehrten sich mit Fahnenstangen und Fäusten gegen den Polizeieinsatz. Das traurige Fazit der Tumulte: 45 Verletzte, zerstörtes Stadion-Mobiliar und zahlreiche Anzeigen.

Zu Beginn des Spiels zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC war es zu Ausschreitungen gekommen. Foto: imago/Matthias Koch

Nachdem bereits der Polizei-Einsatz von Experten als unangemessen und ungerechtfertigt angeprangert wurde, sorgen nun auch die Verhandlungen um die von beiden Seiten gestellten Anzeigen sowie die 46 vom BVB erwirkten bundesweiten Stadionverbote für Wirbel.

Mehrfach hatten die Fanhilfe-Organisationen von Borussia Dortmund und Hertha BSC bereits an der Gründlichkeit und Richtigkeit der polizeilichen Ermittlungen zu den Ausschreitungen gezweifelt. Diese Zweifel wurden nun durch eine unglaubliche Panne genährt.

Bei einer der Personen, die sich an den Ausschreitungen beteiligt haben sollen, stellte sich nun heraus, dass sie nicht gar nicht im Stadion war – ja nicht einmal in Dortmund! Ein Fan des Karlsruher SC, der eine innige Fanfreundschaft mit Hertha pflegt, war nachweislich 600 Kilometer entfernt beim KSC-Spiel in Unterhaching.

Obwohl der Fan dies bereits bei der Vorladung belegte, wurde er vor das Amtsgericht Dortmund zitiert. Die Kosten für das vermeidbare und erwartungsgemäß eingestellte Verfahren trägt nun der Steuerzahler.

Eine Pyro-Choreo der „Hauptstadtmafia“ hatte die Polizei zum massiven Eingreifen bewogen. Foto: dpa

„Neue Dimension von fehlerhafter Polizeiarbeit“

„Die bisherigen Ermittlungen zu den Geschehnissen an diesem Tag, haben schon für reichlich Kopfschütteln gesorgt“, werden die Fanhilfen von Hertha BSC und Karlsruher SC in einer gemeinsamen Pressemitteilung deutlich. „Das nun aber eine Person aufgrund einer Verwechslung vor Gericht erscheinen musste und sie der gesuchten Person nicht einmal annähernd ähnlich sieht, ist eine neue Dimension von fehlerhafter Polizeiarbeit.“

Und weiter: „Selbst die Stadionverbotskommission des BVB erkannte, dass der KSC-Fan nicht in Dortmund gewesen sein konnte und sprach das beantragte Stadionverbot nicht aus. Dieser Fall reiht sich ein in eine Vielzahl von Ermittlungsfehlern. Bei der utopischen Größe des Beschuldigtenkreises gehen wir fest davon aus, dass dies nicht der letzte Freispruch gewesen sein wird!“