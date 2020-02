Borussia Dortmund: Unfassbares Video! Was macht Haaland denn DA?!?

Dortmund. „Unglaublich!“, „Wahnsinn!“, „Der Beste!“ Den Fans von Borussia Dortmund gehen langsam die Superlative für ihren neuen Wunderstürmer Erling Haaland aus. In der Champions League gegen Paris Saint-Germain traf der Knipser wieder einmal doppelt.

Im Netz ist jetzt ein Video des Norwegers aufgetaucht – und BVB-Fans reiben sich verwundert die Augen. Was macht Haaland denn da?!?

Borussia Dortmund: Haaland-Video begeistert BVB-Fans

Der kurze Clip zeigt eine Spielsituation der Partie gegen Paris Saint-Germain am Dienstagabend. Die Borussen wollen nach einer Ecke der Gäste blitzschnell kontern. Und dieses Wort beschreibt das, was dann passiert, perfekt: Während Jadon Sancho mit dem Ball in der eigenen Hälfte Tempo aufnimmt, flitzt Erling Haaland blitzschnell an seinem Teamkameraden vorbei.

Kommt gut an: Erling Haaland vor der Dortmunder Südtribüne. Foto: imago images/Kolvenbach

Sein Tempolauf beginnt an der Linie des eigenen Fünfmeterraums und endet erst am gegnerischen Sechzehner, als Sancho es verpasst, den Norweger steil zu schicken. Sonst hätte es möglicherweise bereits nach 14 gespielten Minuten im Tor der Pariser geklingelt.

„Sky Italia“ will sogar berechnet haben, dass Haalands Sprint (6,64 Sekunden) am 60-Meter-Weltrekord kratzt. Nur 0,3 Sekunden soll er langsamer gewesen sein als die Rekordmarke. Das stimmt nicht ganz, denn Haaland war bereits zu Beginn der Messung im Vollsprint und hatte damit einen Vorteil. Die sogenannten „Flying 60 Meters“ schaffte Usain Bolt bei seinem Weltrekord in 4,94 Sekunden.

Irrsinnig schnell bleibt der Haaland-Lauf trotzdem. Wenn du dir das Video des beeindruckenden Sprints selbst ansehen willst, dann >>klicke hier<<.