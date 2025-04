Borussia Dortmund: 233-Millionen-Hammer – auch der BVB profitiert

Freudige Nachrichten für Schwarz-Gelb! Während Borussia Dortmund in den nationalen Bewerben nur hinterherhinkt, konnte man zumindest in der Champions League wieder glänzen. Nach dem Finale im letzten Jahr schaffte man es in dieser Saison bis ins Viertelfinale (hier mehr dazu lesen).

Die Erfolge gerade auf internationalem Parkett sorgen dafür, dass viele Spieler von Borussia Dortmund auch bei ihren Nationalspielern auf dem Radar bleiben. Die Abstellung der zahlreichen Nationalspieler entlohnt die UEFA für die europäischen Teams jetzt fürstlich.

Borussia Dortmund kassiert zusätzliche Einnahmen

233 Millionen Euro – so viel Geld wie noch nie schüttet der europäische Verband an alle Teams aus, die im letzten Zyklus von 2020 bis 2024 Nationalspieler abstellen mussten. Der Zyklus endete vergangenen Sommer mit der Europameisterschaft in Deutschland, die letztlich Spanien gewann.

+++ Interessant: Sky und DAZN leiden unter großem Problem – selbst die DFL ergreift Maßnahmen +++

Von den 233 Millionen Euro fließen insgesamt 30,35 Millionen nach Deutschland. Wenig überraschend führt Rekordmeister Bayern München das Ranking an, bekommt 4,37 Millionen Euro. Borussia Dortmund verdient rund 3,01 Millionen Euro, ist im Landesvergleich damit hinter Leipzig und Bayer Leverkusen gar nur vierte Kraft.

Dafür sind die Einnahmen

Die Bonus-Einnahmen erhalten die Vereine für die Abstellung von Nationalspielern bei der Europameisterschaft selbst, sowie die Nations-League-Turniere 20/21 und 22/23. Top-Verdiener in Europa ist Manchester City, das rund 5,17 Millionen Euro ausgezahlt bekommt.

„Jeder Erfolg unserer Wettbewerbe ist ein gemeinsamer Erfolg, und dieses Förderprogramm ist ein weiterer Beweis für dieses Prinzip“, lässt sich UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin zitieren. Dadurch würdige man das Engagement, den europäischen Fußball zum besten Sport der Erde zu machen. „Wenn der Fußball floriert, profitieren alle davon“, so Ceferin.

Mehr von uns liest du hier:

Aktuell hat Borussia Dortmund rund 13 Spieler im Kader, die nach der Euro 2024 schon wieder bei der Nations League im Einsatz waren. Damit wird es auch nach dem nächsten Zyklus wieder Geld geben.