Borussia Dortmund: Überraschung! BVB-Star und Ex-Borusse erstmals von Löw berufen

Dortmund. Diese Nominierung kommt überraschend!

Der „Sportbuzzer“ hatte bereits vorab berichtet, jetzt ist die Bestätigung da: Bundestrainer Jogi Löw beruft für die drei anstehenden Länderspiele gegen die Türkei, Ukraine und die Schweiz Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Mo Dahoud vor DFB-Debüt

Zunächst steht das Testspiel gegen die Türkei am 7. Oktober in Köln an. Drei Tage später muss Deutschland dann in der Nations League in Kiew gegen die Ukraine ran, bevor am 13. Oktober in Köln gegen die Schweiz wartet.

Am Freitag hat Jogi Löw den Kader für die drei Länderspiele offiziell bekannt geben. Und neben Dahoud ist ein weiterer Neuling dabei. Auch er hat schon das Trikto von Borussia Dortmund getragen. Die Rede ist von von Jonas Hofmann, der inzwischen für Borussia Mönchengladbach aufläuft.

Dahoud holte Titel bei U21-Europameisterschaft

Dahoud hatte 2017 mit Deutschland den Titel bei der U21-Europameisterschaft gewonnen. In dem gleichen Sommer wechselte der Mittelfeldmann von Mönchengladbach zu Borussia Dortmund.

Mo Dahoud von Borussia Dortmund steht vor einem Nationalelf-Debüt. Foto: imago images

Seither kam er auf 72 Pflichtspiele für die Borussen. In der aktuellen Saison durfte er erst sieben Minuten ran. Beim Supercup-Duell gegen den FC Bayern München stand Dahoud die gesamte Spielzeit auf dem Feld.

Das ist der Kader:

Tor: Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann (alle RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann (alle RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Mittelfeld/Angriff: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt, Mahmoud Dahoud (beide Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (alle Bayern München), Kai Havertz, Timo Werner (beide FC Chelsea), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (beide Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid), Suat Serdar (FC Schalke 04), Luca Waldschmidt (Benfica).

Gündogan nein, Kroos ja

Der Bundestrainer verzichtet auf Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan, der nach Corona-Erkrankung aus der Quarantäne entlassen wurde. Toni Kroos ist nach Verletzung zurück im Kader. Er und die Spieler von Bayern München und RB Leipzig sind nur für die Nations League-Partien vorgesehen. (ms)