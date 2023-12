Borussia Dortmund: U23-Spiel abgesagt – „Verdächtiger Gegenstand“ im Fan-Block sorgt für Chaos

Während die Profis von Borussia Dortmund nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Mainz hinauskamen, wollte es die U23 in der 3. Liga gegen Preußen Münster besser machen. Doch noch bevor der Anstoß am Mittwoch (20. Dezember) erfolgen sollte, gab es große Aufregung am Stadion Rote Erde.

Denn im Gästeblock wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Polizei und Entschärfer waren sogar vor Ort. Eigentlich hätte die Partie der U23 von Borussia Dortmund gegen Münster um 19 Uhr angepfiffen werden sollen, doch dazu kam es nicht.

Borussia Dortmund: U23-Spiel abgesagt!

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund wollte sich in der 3. Liga mit einem positiven Ergebnis aus dem Jahr 2023 verabschieden, doch es kam nicht einmal zum Anpfiff der Begegnung gegen Preußen Münster. Knapp eineinhalb Stunden vor dem eigentlichen Anstoß verkündeten die Gäste auf X (ehemals Twitter), dass ein verdächtiger Gegenstand im Gästebereich der Roten Erde gefunden wurde.

„Bis der von der Polizei überprüft wurde, bleibt das Stadion für Fans und Mannschaften geschlossen“, schrieb der Klub noch. Um 18.45 Uhr dann das Update: „Absolute Stille im Stadion, niemand kommt mehr rein. Alles wartet auf den ,Entschärfer‘, der mittlerweile angekommen sein soll.“

Doch um knapp 19.05 Uhr schickte die Polizei die Fans, die vor dem Stadion schon auf den Anpfiff warteten, weg. Das Spiel wurde abgesagt! Zunächst hieß es noch, dass der Einlass sich verzögern werde.

„Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands im Gästeblock musste die Partie in Dortmund kurzfristig abgesetzt werde. Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung zwischen den Vereinen, den Schiedsrichtern, dem DFB und der zuständigen Polizeibehörde getroffen“, schreibt Münster auf X.

Der BVB erklärte, dass „eine Gefahr für Unbeteiligte zu keinem Zeitpunkt“ bestand. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Die Absage ist besonders bitter, da viele Dortmunder Fans sich auf dem Weg zum Spiel gemacht hatten. Rund 5.000 Zuschauer wurden erwartet. Die Ultra-Szene hatte nämlich im Stadionheft angekündigt, die U23 beim Spiel gegen Münster lautstark anzufeuern: „Wer morgen dann noch Puste hat, ist aufgerufen, in die Rote Erde zu kommen und unsere zweite Mannschaft gegen Preußen Münster zu unterstützen“, schrieben die Ultras in ihrem Stadionheft vor dem Profi-Spiel am Dienstagabend.