Borussia Dortmund: Sportgericht fällt Entscheidung! Aufsteiger bei den Amateuren steht fest

Die Amateure von Borussia Dortmund konnten sich sportlich zwar die Meisterschaft in der Regionalliga West sichern. Wer tatsächlich aufsteigt, war aber bis zuletzt nicht endgültig geklärt.

Jetzt hat das Sportgericht entschieden.

Borussia Dortmund: Amateure steigen endültig auf

Die U23 des BVB wird definitiv in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten. Gegen den Aufstieg der Schwarz-Gelben hatten Bergisch Gladbach und Rot-Weiss Essen Einspruch beim Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes eingelegt.

+++ Wirbel um Kopftuch-Vorfall im Stadion! BVB reagiert sofort +++

Grund des Einspruchs: Laut den beiden Verhandlungsgegnern des BVB hätte dieser den 19-Jährigen Ansgar Knauff nach dessen Gastspiel bei den Profis am 8. Mai nicht wieder in der U23 einsetzen dürfen - wie gegen Straelen am 23. Mai geschehen. Sie beriefen sich auf einen entsprechenden Absatz in der Spielordnung des Verbandes.

Die Erfolgsaussichten für die Kläger wurden jedoch schon vor Verhandlungsbeginn als gering eingestuft. In dem Absatz heißt es zwar, dass Spieler bei einem Profi-Einsatz nach dem 1. Mai nicht mehr in der unteren Mannschaft eingesetzt werden dürfen, für die aktuelle Saison wurde diese Regelung allerdings um einen Monat verschoben. Der BVB war somit im Recht.

----------------------------

Mehr Neuigkeiten zum BVB:

Borussia Dortmund: Bahnt sich ein irrer Tausch an? Klub von Ex-Coach Tuchel hat nun DAS vor

Borussia Dortmund: Wird dieser Mega-Hype für den BVB zur Gefahr?

Borussia Dortmund mistet aus! Diese sieben Spieler dürfen den BVB wohl verlassen

----------------------------

Nach drei Stunden Verhandlung und der Anhörung von mehreren Zeugen wies das Sportgericht den Einspruch zurück, wie die „Ruhrnachrichten“ berichten. Rot-Weiss Essen hatte diesen zuvor bereits zurückgezogen, Bergisch Gladbach bestand auf eine Entscheidung des Gerichts.