BVB-Talente ziehen ins WM-Halbfinale ein – doch DAS bereitet Sorgen

Grandiose Nachrichten aus Indonesien! Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist ins Halbfinale der Weltmeisterschaft eingezogen. Die drei Talente Paris Brunner, Charles Herrmann und Almugera Kabar von Borussia Dortmund wahren ihre Chancen auf den WM-Titel.

Das BVB-Juwel Paris Brunner wurde mit seinem Treffer im Viertelfinale gegen Spanien zum Matchwinner. Schlechte Nachrichten gibt es aber von BVB-Talent Charles Herrmann, der früh verletzt raus musste.

BVB-Talente ziehen ins WM-Halbfinale ein

Deutschland steht dank Paris Brunner im Halbfinale der U17-WM in Indonesien. Gegen starke Spanier holte das Stürmer von Borussia Dortmund in der 63. Minute einen Elfmeter raus und verwandelte kurz darauf sicher zum 1:0-Siegtreffer. Damit spielt Deutschland nun um den Einzug in das Finale der Weltmeisterschaft. Der nächste Gegner heißt Argentinien oder Brasilien.

Aus Sicht von Borussia Dortmund sind das natürlich tolle Nachrichten. Beim BVB wird man sich über die Leistungen seiner Talente freuen. Sie werden damit aber wohl noch länger in der Bundesliga und der Youth League (28. November gegen Mailand) fehlen (Hier mehr dazu!).

Sorgen um Charles Herrmann

Schlechte Nachrichten gibt es von BVB-Talent Charles Herrmann. Der Flügelstürmer, der im Achtelfinale noch ein sensationelles Freistoß-Tor erzielte, musste früh in der Partie ausgewechselt werden. In der 16. Minute ging Herrmann zu Boden, hielt sich den Oberschenkel.

Kurzzeitig versuchte Herrmann weiterzumachen, humpelte aber sichtbar. U17-Nationaltrainer Christian Wück wechselte das BVB-Talent kurze Zeit später aus, brachte Bilal Yalcinkaya für Herrmann. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch nicht klar.