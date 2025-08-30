Tullberg verlässt Borussia Dortmund – zum Abschied gibt es eine dicke Enttäuschung

Es war die überraschende Nachricht für alle BVB-Fans: Mike Tullberg, der sich in seiner kurzen Zeit bei den Profis von Borussia Dortmund ins Herz vieler Fans gecoacht hatte, wird den Verein verlassen.

Auf Tullberg wartet nun wohl eine größere Aufgabe. Doch bevor sein neues Kapitel beginnt, hatte der Däne am Samstagmittag (30. August) sein Abschiedsspiel – ein Duell mit der U23 von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.

Borussia Dortmund verabschiedet Tullberg

Es war keine einfache Aufgabe für Dortmunds U23 in der Regionalliga West. Borussia Mönchengladbach gilt als eines der stärkeren Teams der Liga und lag vor dem Spieltag bereits drei Punkte vor dem BVB. Und dies spiegelte auch die erste Halbzeit des Spiels wider.

Das Team von Tullberg geriet nach 30 Minuten bereits mit 0:2 in Rückstand. Der Trainer griff daraufhin eiskalt durch und vollzog noch vor Ende der ersten Hälfte einen Doppelwechsel – ein letztes energisches Eingreifen in seiner Zeit beim BVB.

Bitteres Ende für Tullberg

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für Borussia Dortmund. Die Mannschaft kam mit deutlich mehr Wucht aus der Kabine und erzielte in der 53. Minute durch Babis Drakas den schnellen Anschlusstreffer. Doch trotz des hohen Dortmunder Drucks konnte Gladbach dem Stand halten und sicherte sich am Ende die drei Punkte.

Ein bitterer Abschied für Tullberg. Der 39-Jährige hinterlässt seine Mannschaft in einer schwierigen Situation. Der Absteiger aus der dritten Liga steht nach sechs Spielen mit nur acht Punkten auf Platz zehn der Tabelle. Für Tullberg selbst beginnt jedoch ein vielversprechendes neues Kapitel. Von der Regionalliga wird es für den Coach zu einem europäisch spielenden Verein gehen.