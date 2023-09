Borussia Dortmund: Terzic völlig aus dem Häuschen – „Das war der Schlüsselmoment“

Schiedsrichter Florian Badstübner pfeift ab, Trainer Edin Terzic rennt zu Nico Schlotterbeck, herzt seinen Innenverteidiger. Grund dafür ist Schlotterbecks überragendes Tackling in der Nachspielzeit. Es könnte Borussia Dortmund den Sieg gerettet haben.

Für Trainer Edin Terzic war die Balleroberung der „Schlüsselmoment“ in einem dramatischen Spiel. Kurz darauf machte Borussia Dortmund nämlich alles klar, Julian Ryerson stellte auf 3:1 und ließ alle Hoffnungen der TSG Hoffenheim verschwinden.

Borussia Dortmund: Ball-Dieb Schlotterbeck rettet BVB

Aber einmal ganz von vorne: Gegen die TSG Hoffenheim führte der BVB dank der Treffer von Niclas Füllkrug (18.) und Marco Reus (45.+3) mit 2:1 zur Pause. Nach Wiederanpfiff schnürte Hoffenheim die Dortmunder ein und dann kassierte Ramy Bensebaini auch noch eine völlig unnötige Gelb-Rote Karte. Der BVB kämpfte mit Mann und Maus um den Sieg – und brachte ihn am Ende auch ins Ziel.

Entscheidend war mit Sicherheit auch diese Szene in der Nachspielzeit: Die Hoffenheimer kombinieren sich in den Dortmunder Strafraum, Mergim Berisha ist in aussichtsreicher Schussposition, will abziehen, doch dann kommt Schlotterbeck. Der Innenverteidiger klaut dem TSG-Stürmer den Ball und kann klären. Kurz darauf sprintet Julian Ryerson über den halbe Platz und trifft zum 3:1.

„Das war der Schlüsselmoment. Das sind die Zentimeter und die Bereitschaft, das Tor zu verteidigen. Das hat uns erst ermöglicht, dass wir den Konter fahren konnten“, lobt Trainer Edin Terzic die Aktion von Schlotterbeck bei DAZN in höchsten Tönen. „Das hat Nico herausragend gut gemacht.“

„Eine Entwicklung, die uns gefällt“

Obwohl der BVB nicht gerade eine Glanzleistung auf den Platz legte, war der Coach zufrieden. „Nach Gelb-Roten haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Da haben wir gezeigt, was es heißt einen Sieg zu verteidigen. Das ist eine Entwicklung, die uns gefällt.“

