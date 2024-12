Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim: Entscheidung gefallen! DFB macht es offiziell

Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim hieß sein erstes Spiel mit BVB-Beteiligung. Sein zweites auch. Nun wird Harm Osmers erneut diese Paarung leiten. Am Freitag (13. Dezember) verkündete der DFB die Schiedsrichter-Ansetzungen für den 14. Spieltag in der Bundesliga.

Sein letzter Besuch im Westfalenstadion liegt zehn Monate zurück, nun kehrt der 39-Jährige zu Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim zurück in Deutschlands größten Fußballtempel.

Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim: Harm Osmers pfeift das Spiel

2016 debütierte Osmers in der Bundesliga. Ein Jahr sollte es aber noch dauern, bis er das erste Mal in Dortmund gastierte. Am 16. Dezember 2017 pfiff er das 2:1 des BVB gegen Hoffenheim, knapp ein Jahr später bekam er das gleiche Duell noch einmal zugeteilt, das in Sinsheim 1:1 endete. Und auch letztes Jahr war er an der Pfeife unterwegs, als sich die beiden Bundesligisten im DFB-Pokal begegneten. Am Sonntag (15. Dezember, 17.30 Uhr) wird er nun auch das letzte Heimspiel der Borussia in diesem Kalenderjahr leiten.

+++ Borussia Dortmund: Neuer Vertrag! Jetzt gibt es keine Zweifel mehr +++

Sein letztes Spiel mit schwarzgelber Beteiligung: Das 2:0 der Dortmunder in München im Februar dieses Jahres. Achtmal leitete er seither ein Bundesliga-Spiel, stets ohne den BVB. Seinen letzten Auftritt hatte der Wahl-Hannoveraner am 30. November beim 2:2 zwischen seiner Geburtsstadt Bremen und dem VfB Stuttgart.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Bei Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim kämpfen die Hausherren erneut mit schweren Personalproblemen. Nuri Sahin sind in den letzten Wochen alle drei etatmäßigen Innenverteidiger verletzungsbedingt weggebrochen, eine Not-Abwehr muss den wankelmütigen BVB in die Winterpause retten. Zuletzt gab es ein 2:3 gegen den FC Barcelona, bei dem sich auch Nico Schlotterbeck schwerer verletzte. Wo du Dortmunds Heimspiel gegen Hoffenheim live sehen kannst, erfährst du hier.