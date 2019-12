Borussia Dortmund präsentiert Sonder-Trikot – Fans außer sich vor Wut

Dortmund. Überraschung bei Borussia Dortmund! Ohne große Vorankündigung lief der BVB gegen Fortuna Düsseldorf mit einem Spezial-Trikot auf.

Trikot, Hose, Stutzen – sogar das Logo von Borussia Dortmund und Hauptsponsor Evonik in tiefschwarz. Rückennummer und Name stechen als einzige heraus, sind in Silber gehalten.

Borussia Dortmund: Sondertrikot spaltet die Gemüter und legt Online-Shop lahm

Das Trikot zum 110. Geburtstag des Vereins hat das Motto „Kohle und Stahl – Seit 110 Jahren mit unserer Heimat tief verwurzelt“.

Sancho-Jubeel ganz in Schwarz: Der BVB spielte gegen Düsseldorf im „Kohle und Stahl“-Look. Foto: imago images / Kirchner-Media

Und die Fans lieben es – so sehr, dass der Online-Fanshop von Borussia Dortmund bereits wenige Minuten, nachdem das Spezialtrikot online ging, hoffnungslos zusammenbrach.

Besuchern wurde erst eine Fehlermeldung angezeigt, später hieß es: „Der Onlineshop ist in Kürze wieder für Sie da!“ Erst zu Beginn der zweiten Halbzeit der Partie lief der Shop wieder.

Der Online-Shop von Borussia Dortmund brach für viele Minuten zusammen. Foto: BVB Fanshop

Auf Facebook sammelten sich unter den Fotos und Videos vom Geburtstags-Jersey in kürzester Zeit hunderte Kommentare.

„Tolles Zeichen und sieht nebenbei noch klasse aus“

„Seit langem mal ein richtig geiles Trikot“

„Ich finds mal so richtig geil. Kohle ist nun mal nicht gelb. Ich werde kaufen.“

„Ich finde es geil und werde es bestellen.“

„Ich finde es auch sehr getroffen. Es hat einfach etwas, mir hat es auf Anhieb super gefallen. Heja BVB“

„Das Trikot ist mega!!“

Doch lange nicht alle waren über die Sonderedition erfreut. Der Preis sorgte bei vielen Fans für reichlich Unmut. 85 Euro, mit Spieler-Flock sogar 95 Euro, will Borussia Dortmund für das Stück haben.

Nur einer von vielen Kommentaren dazu: „Richtig schick der Fummel, aber der Preis Freunde, auweia.“

Bei der Resonanz konnte der BVB jedoch sicher sein, eine gewaltige Stückzahl des limitierten Sonder-Trikots an seine Fans zu verkaufen.

😮 Wir haben viel erwartet, aber nicht das: Um 18 Uhr, also binnen exakt 150 Minuten, war unser Sondertrikot ausverkauft - absoluter Wahnsinn! Zwischendurch brach wegen des Andrangs sogar der Onlineshop zusammen. 🙈 — Borussia Dortmund (@BVB) December 7, 2019

Tatsächlich war das BVB-Sondertrikot bereits nach 150 Minuten komplett ausverkauft, wie Borussia Dortmund via Twitter mitteilt. Außerdem entschuldigten sich die Schwarzgelben für den zwischenzeitlichen Ausfall des Onlineshops. „Entschuldigt bitte, falls es zu technischen Schwierigkeiten kommen sollte. So habt ihr unseren Onlineshop noch nie gestürmt... “

Die Reaktion der Fans ist eindeutig: „Dann sorgt mal für Nachschub“, kommentiert ein Nutzer. Ein anderer fordert: „Als reguläres Trikot einführen bitte!“

Horrende Preise bei Ebay

Mittlerweile hat sich bei vielen Fans die Euphorie in Wut gewandelt. Grund: Die Trikots sind im regulären Shop ausverkauft, werden dafür nun aber bei Ebay zu teilweise horrenden Preisen weiterverkauft.

So gab es am Sonntagmorgen (Stand 7 Uhr) Auktionen, bei denen das „Kohle und Stahl“-Trikot für Preise von 350, 400 oder gar 557 Euro über die Online-Theke wandern sollte.

Die Reaktionen der Fans sind eindeutig: