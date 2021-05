Borussia Dortmund: Jetzt ist es raus! BVB lüftet Geheimnis

Dortmund. Es wurde gemunkelt und diskutiert – jetzt ist es raus. Borussia Dortmund hat das Geheimnis um das neue Heimtrikot gelüftet.

Seit Wochen schwirrten Leaks, Grafiken und Fotos des vermeintlichen neuen Shirts durch das Internet. Die Enthüllung zeigt nun: sie stimmten. Einen Tag vor dem letzten Saisonspiel veröffentlichte Borussia Dortmund ein Video, dass die BVB-Stars im neuen Trikot zeigt.

Borussia Dortmund enthüllt Trikot für die nächste Saison

Borussia Dortmund wird in der Saison 2021/22 in einem Zebra-Look auflaufen. Das traditionelle gelbe Heimtrikot des Ausrüsters Puma hat in der kommenden Spielzeit mit gestreiften Ärmeln einen Hingucker.

Wie schon in den letzten Jahren wird der BVB im letzten Saisonspiel bereits das neue Trikot tragen. Im Online-Shop kann es bereits erworben werden, der Preis liegt bei 85 Euro – für eine Beflockung mit dem Lieblingsspieler oder dem eigenen Namen werden weitere zehn beziehungsweise 15 Euro fällig.

----------------------------------

Mehr aktuelle BVB-News:

Jadon Sancho: Topklub macht ernst! Ausgerechnet ER könnte dem BVB seinen Star wegschnappen

Erling Haaland: Eindeutiges Signal! DAS dürfte jedem BVB-Fan gefallen

Borussia Dortmund: Wildert der BVB bei der Bundesligakonkurrenz? ER wird gehandelt

----------------------------------

Ausweich-Trikot sorgt für Proteste

Über das Trikot war seit dem ersten Leak hitzig diskutiert worden. Viele Fans waren enttäuscht vom Design, andere sehen eine deutliche Verbesserung zum ebenfalls polarisierenden „Strom-Trikot“ der aktuellen Saison.

Noch hitziger sind aber die Diskussionen um das Ausweichtrikot von Borussia Dortmund. Ein regelrechter Shitstorm war nach dem ersten Leak über den BVB hinweggezogen, eine Ultra-Gruppe hängte angeblich sogar Protest-Plakate vor der Geschäftsstelle auf.

+++ Edin Terzic: DAMIT hat kaum ein BVB-Fan mehr gerechnet +++

Ganz unüblich hatte der Klub sogar mit einem Statement reagiert, um die Entrüstung etwas einzudämmen. Hier kriegst du alle Infos und Bilder zum Ausweichtrikot-Streit >>