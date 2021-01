Borussia Dortmund: Transfers im Winter? Terzic hat einen Wunsch

Dortmund. Für Borussia Dortmund stehen kräftezehrende Wochen an. Ob der Klub auf dem Transfermarkt aktiv wird, um sich für die restliche Saison noch einmal zu verstärken und Alternativen bei Verletzungen oder Corona-Fällen zu haben, ist derweil fraglich.

Trainer Edin Terzic äußerte mit Blick auf mögliche Transfers jedoch einen klaren Wunsch.

Borussia Dortmund: Terzic mit eindringlicher Transfer-Bitte

Der Cheftrainer blickte vor dem wichtigen Duell gegen Leipzig auf die kommenden Monate und sprach von einer großen physischen Belastung für die Mannschaft. In diesem Zusammenhang pochte der 38-Jährige zwar nicht auf Zugänge, stellte aber ziemlich unverblühmt klar, dass ihn jeder einzelne Abgang schmerzen würde.

„Diese Saison ist nicht einfach, für alle Mannschaften“, so Terzic. In den kommenden Monaten stehen gleich mehrere englische Wochen an, der BVB ist schließlich noch in allen drei Wettbewerben vertreten. „Wir sind bisher gut damit gefahren, dass wir einen recht großen Kader haben und die Position gut doppelt und teilweise auch dreifach besetzt haben.“

Terzic' klarer Wunsch: Keine Abgänge im Winter! Er sei „glücklich über jeden Spieler, der nahtlos reingeworfen werden kann in die Startelf.“

Gerüchte um Abgänge von Schulz und Brandt

Dagegen sprechen Gerüchte über zwei mögliche Abgänge bei der Borussia. Berichten zufolge sei der BVB bereit, Nico Schulz (2019 für 25 Millionen gekommen, beim BVB häufig nur Reserve) bei einem passenden Angebot abzugeben.

Gibt der BVB die beiden Nationalspieler Nico Schulz (l.) und Julian Brandt im Winter ab? Foto: imago images / DeFodi

Sogar Julian Brandt, der unter Favre häufig im Sturmzentrum eingesetzt wurde und sich dort nie wirklich zurechtfand, könnte demzufolge noch abgeben werden – allerdings nur auf Leihbasis.

Den Gerüchten schob BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf der Pressekonferenz allerdings gleich mal einen Riegel vor. „Es liegt nichts auf dem Tisch, worüber wir nachdenken sollten, weil einfach nichts da ist“, sagte er.

Ob sich auf der Zugangsseite noch etwas tut, bleibt jedoch abzuwarten. Glaubt man Lizenzspielleiter Sebastian Kehl, macht der BVB bislang nicht mehr als die Augen offenzuhalten. Konkrete Pläne gibt es demnach nicht.

