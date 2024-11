Borussia Dortmund: Mega-Tausch statt Spielerkauf? Fans können nur staunen

Bald öffnet das Winter-Tranferfenster. Dort will sich Borussia Dortmund womöglich vornehm zurückhalten und nur bei einem Abgang oder einem unmoralischen Angebot aktiv werden. Doch auch der nächste Transfer-Sommer wirft bereits seine Schatten voraus.

Und in dem könnte es laut einem Bericht zu einem Mega-Tausch kommen. Angeblich will der FC Barcelona nach der Saison unbedingt einen Star von Borussia Dortmund haben – und bietet im Gegenzug sogar einen Europameister als Tauschware an.

Borussia Dortmund: Mega-Tausch mit Barcelona?

In seiner bislang besten BVB-Phase wurde Karim Adeyemi von einer schweren Muskelverletzung ausgebremst (hier mehr). Dennoch hat er endlich gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Über das riesige Talent des Flügelstürmers sind sich fast alle einig – offenbar auch beim FC Barcelona. Dort, so berichtet ein spanisches Portal, ist der 22-Jährige ganz oben auf der Wunschliste gelandet.

Hansi Flick will Adeyemi! Und er ist dafür offenbar zu vielem bereit. Das Portal „Fichajes.net“ will wissen, dass Barca ein irres Angebot an Borussia Dortmund unterbreitet, um den deutschen Nationalspieler nach Katalonien zu lotsen.

Ferran Torres für Karim Adeyemi?

Demnach will Barcelona dem BVB für Adeyemi gleich einen passenden, hochkarätigen Ersatz bieten. Dem Klub schwebt ein Tauschgeschäft mit Ferran Torres vor. Der frischgebackene Europameister war 2022 für 55 Millionen Euro zum FCB gewechselt. Seither absolvierte er 123 Pflichtspiele für Barca, schoss 26 Tore und legte 15 weitere auf.

Eigentlich schaltet Borussia Dortmund bei Anfragen zu Adeyemi stets auf stur. Bei diesem fast schon unmoralischen Angebot aber könnte das anders sein. Und weil es ja erst um den nächsten Sommer geht, ist noch genug Zeit für Verhandlungen.