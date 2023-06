Gerüchte um Zu- und Abgänge, fixe Transfers, Ablösesumme – die heiße Phase des Transfermarkts hat begonnen. Rund um Borussia Dortmund werden in diesem Sommer mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden schießen.

Auf Sportdirektor Sebastian Kehl wartet ein langer anstrengender Sommer und auf die BVB-Fans unzählige Transfergerüchte. Zentrale Aufgabe des Sportdirektors von Borussia Dortmund wird es sein, den Abgang des Mittelfeldspielers zu kompensieren.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Jude Bellingham verlässt Borussia Dortmund für eine die Hammer-Ablöse von über 100 Millionen Euro. Nach dem Verkauf kommen unzählige Transfergerüchte auf und mehrere Verpflichtungen werden folgen.

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

+++ Transfer-Blog aktualisieren +++

Mittwoch, 28. Juni, 6.07 Uhr: Guten Morgen! Bei Borussia Dortmund ist ein Talent heftig umworben, weshalb der Klub nun man offenbar auf die Angebote der Konkurrenz reagieren muss. Welchen Schritt der BVB jetzt plant, erfährst du hier.

Hammer-Rückkehr? BVB müsste tief in die Tasche greifen

22.25 Uhr: Bei Borussia Dortmund träumen die Fans von einer Rückkehr von Jadon Sancho. Manchester United will den 23-Jährigen in diesem Sommer wieder verkaufen. Der BVB muss Abwägen, ob sich ein Deal wirklich lohnt. Hier die Einzelheiten!

Top-Talent verlängert und wird verliehen

Dienstag, 27. Juni, 15.41 Uhr: Borussia Dortmund bindet ein vielversprechendes Talent für weitere Jahre an den Verein und verleiht in gleichzeitig weiter in die 2. Bundesliga. Dort soll Tom Rothe Spielpraxis sammeln. Hier mehr dazu!

Entscheidung bei BVB-Flirt gefallen

22.38 Uhr: Hat sich ein BVB-Flirt entschieden? Ein persönliches Gespräch mit Edin Terzic und Sebastian Kehl hat wohl dabei geholfen. Hier alle Infos.

Hammer um Fresneda

Sonntag, 25. Juni, 9.28 Uhr: Guten Morgen! Um BVB-Flirt Ivan Fresneda sickert jetzt ein Hammer durch. Der Spanier steht ganz weit oben auf der Wunschliste der Borussen, doch sein Verein Valladolid macht aus dem Transferpoker ein zähes Ringen. Nun hat Fresneda mitten in den Verhandlungen seinen Berater gewechselt. Das könnte sich positiv wie negativ auf Borussia Dortmund auswirken. Hier alle Infos.

Dortmund mit Star einig

21.45 Uhr: Wird bald der nächste Neuzugang präsentiert? Der BVB ist mit einem Spieler einig. Doch ein Problem bleibt.

Wunderkind will zum BVB

Samstag, 24. Juli, 9.20 Uhr: Halb Europa ist an ihm dran, doch nun will dieses Top-Talent zum BVB. Alle Infos gibt es hier!