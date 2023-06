Gerüchte um Zu- und Abgänge, fixe Transfers, Ablösesumme – die heiße Phase des Transfermarkts hat begonnen. Rund um Borussia Dortmund werden in diesem Sommer mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden schießen.

Auf Sportdirektor Sebastian Kehl wartet ein langer anstrengender Sommer und auf die BVB-Fans unzählige Transfergerüchte. Zentrale Aufgabe des Sportdirektors von Borussia Dortmund wird es sein, den Abgang des Mittelfeldspielers zu kompensieren.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Jude Bellingham verlässt Borussia Dortmund für eine die Hammer-Ablöse von über 100 Millionen Euro. Nach dem Verkauf kommen unzählige Transfergerüchte auf und mehrere Verpflichtungen werden folgen.

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Konkurrent will BVB eins auswischen

20.20 Uhr: Als wäre die Nachricht vom geplatzen Alvarez-Deal nicht schon genug, könnte es noch dicker kommen. Ein Spieler, der mit der Borussia in Verbindung stand, wurde nun ausgerechnet bei einem Konkurrenten gesichtet. Wechselt er nun dorthin? Hier alle Infos.

Real-Talent zum BVB?

Freitag, 30. Juni, 9.45 Uhr: Guten Morgen! Nach dem Alvarez-Schock geht die Welt beim BVB weiter. Die Schwarzgelben haben Interesse an einem Talent von Real Madrid. Die Dortmunder haben dabei wohl die besten Karten.

Königstransfer dahin!

20.32 Uhr: Was für ein Hammer! Edson Alvarez kommt nicht zu Borussia Dortmund. Der Mexikaner galt als Königstransfer, doch der BVB zieht sich aus den Verhandlungen zurück. Hier mehr erfahren.

Moukoko-Abgang?

Donnerstag, 29. Juni, 6.50 Uhr: Guten Morgen! Aus Dortmund gibt es krasse News! Youssoufa Moukoko soll nicht mehr unverkäuflich sein. Lässt der BVB ihn etwa noch in diesem Sommer ziehen?

Nächster Außenverteidiger soll kommen

20.30 Uhr: Nach Ramy Bensebaini soll der nächste Außenverteidiger kommen. Der Neuzugang würde damit einen direkten Konkurrenten bekommen. Hier mehr dazu.

Talent heiß umworben

Mittwoch, 28. Juni, 6.07 Uhr: Guten Morgen! Bei Borussia Dortmund ist ein Talent heftig umworben, weshalb der Klub nun man offenbar auf die Angebote der Konkurrenz reagieren muss. Welchen Schritt der BVB jetzt plant, erfährst du hier.

Hammer-Rückkehr? BVB müsste tief in die Tasche greifen

22.25 Uhr: Bei Borussia Dortmund träumen die Fans von einer Rückkehr von Jadon Sancho. Manchester United will den 23-Jährigen in diesem Sommer wieder verkaufen. Der BVB muss Abwägen, ob sich ein Deal wirklich lohnt. Hier die Einzelheiten!

Top-Talent verlängert und wird verliehen

Dienstag, 27. Juni, 15.41 Uhr: Borussia Dortmund bindet ein vielversprechendes Talent für weitere Jahre an den Verein und verleiht in gleichzeitig weiter in die 2. Bundesliga. Dort soll Tom Rothe Spielpraxis sammeln. Hier mehr dazu!