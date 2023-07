Gerüchte um Zu- und Abgänge, fixe Transfers, Ablösesumme – die heiße Phase des Transfermarkts hat begonnen. Rund um Borussia Dortmund werden in diesem Sommer mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden schießen.

Auf Sportdirektor Sebastian Kehl wartet ein langer anstrengender Sommer und auf die BVB-Fans unzählige Transfergerüchte. Zentrale Aufgabe des Sportdirektors von Borussia Dortmund wird es sein, den Abgang des Mittelfeldspielers zu kompensieren.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Jude Bellingham verlässt Borussia Dortmund für eine die Hammer-Ablöse von über 100 Millionen Euro. Nach dem Verkauf kommen unzählige Transfergerüchte auf und mehrere Verpflichtungen werden folgen.

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

+++ Transfer-Blog aktualisieren +++

Wer löst diese Problem-Baustelle?

Mittwoch, 19. Juli, 22.16 Uhr: Borussia Dortmund sucht weiterhin einen neuen Rechtsverteidiger. Dabei könnte ein Nationalspieler Brasiliens interessant sein.

Leipzig schnappt BVB Talent vor der Nase weg

Dienstag, 18. Juli, 22.17 Uhr: Nur zu gerne hätte Borussia Dortmund dieses Talent von Paris Saint-Germain verpflichtet, doch der BVB zog den Kürzeren. Stattdessen bekam RB Leipzig den Zuschlag. Hier die Einzelheiten!

Leistungsträger winkt Verlängerung

Montag, 17. Juli, 15.00 Uhr: Borussia Dortmund möchte einen Stammspieler langfristig binden. Damit möchte man auch das Vertrauen in ihn unterstreichen. Mehr hier!

Chancen auf Top-Talent steigen

Sonntag, 16. Juli, 16.01 Uhr: Borussia Dortmund hat ein Top-Talent schon seit längerer Zeit im Visier. Jetzt steht seine Rückkehr zu PSG fest und das könnte auch für den BVB die Chancen erhöhen. Warum? Das erfährst du hier!

Gerücht um Schweden-Verteidiger

Samstag, 15. Juli, 07.19 Uhr: Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf einen schwedischen Rechtsverteidiger geworfen – und das obwohl der 23-Jährige gleich zwei Mal in Folge abgestiegen ist. Hier alles zum Gerücht!

Ausstiegsklausel! BVB heiß auf IHN

16.18 Uhr: Borussia Dortmund wird mit einem dänischen Innenverteidiger in Verbindung gebracht. In der vergangenen Saison gehörte er zu den Shootingstars und wäre jetzt per Ausstiegsklausel zu haben. Hier alle Infos!

Deal geplatzt

Freitag, 14. Juli, 06.32 Uhr: Borussia Dortmund geht ein echter Mega-Deal durch die Finger. Der Transfer stand eigentlich schon kurz vor dem Abschluss, der Medizincheck war absolviert, doch dann folgte die bittere Wende. Hier mehr dazu!