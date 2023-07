Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Bezahlt BVB für eigenen Erfolg?

Gerüchte um Zu- und Abgänge, fixe Transfers, Ablösesumme – die heiße Phase des Transfermarkts hat begonnen. Rund um Borussia Dortmund werden in diesem Sommer mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden schießen.

Auf Sportdirektor Sebastian Kehl wartet ein langer anstrengender Sommer und auf die BVB-Fans unzählige Transfergerüchte. Zentrale Aufgabe des Sportdirektors von Borussia Dortmund wird es sein, den Abgang des Mittelfeldspielers zu kompensieren.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Jude Bellingham verlässt Borussia Dortmund für eine die Hammer-Ablöse von über 100 Millionen Euro. Nach dem Verkauf kommen unzählige Transfergerüchte auf und mehrere Verpflichtungen werden folgen.

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

+++ Transfer-Blog aktualisieren +++

Kuriose Klausel

20.43 Uhr: Nach dem Wechsel von Marcel Sabitzer ist eine kuriose Klausel enthüllt worden. Muss der BVB für seinen eigenen Erfolg nachzahlen?

BVB plant drastischen Schritt

Dienstag, 25. Juli, 11 Uhr: Drei Neuzugänge sind dem BVB zu wenig. Es werden weitere Transfers getätigt. Dafür wollen die Dortmunder einen drastischen Schritt gehen.

Dritter Neuzugang ist perfekt

20.20 Uhr: Der Transfer von Sabitzer ist perfekt. Hier gibt es alle Infos zum Deal.

Nächster Transfer steht bevor

Montag, 24. Juli, 14.51 Uhr: Der BVB steht vor dem nächsten Transfer. Er könnte im Trainingslager verkündet werden. Hier mehr dazu.

Borussia Dortmund in Sorge

Sonntag, 23. Juli, 16.14 Uhr: Während bei Borussia Dortmund noch immer nichts passiert, kauft die Konkurrent munter weiter. Gerät der BVB ins Hintertreffen?

Hammer endlich offiziell!

Samstag, 22. Juli, 12.40 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag. Der BVB hat vor dem Testspiel bei Rot-Weiß Erfurt einen Hammer offiziell verkündet. Hier mehr dazu.

BVB-Star äußert sich zu Wechselgerüchten

13.28 Uhr: Ein Spieler von Borussia Dortmund ist in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Nun hat er sich was zu den Spekulationen gesagt. Wie er sich seine Zukunft vorstellt, lest Ihr hier.

Top-Talent im Fokus des BVB

Freitag, 21. Juli, 09.05 Uhr: Borussia Dortmund hat die Fühler nach einem italienischen Juwel ausgestreckt. Jedoch scheint ein anderer Top-Klub in der Pole-Position zu sein. Mehr dazu hier!

Bayern-Star zum BVB?

Donnerstag, 20. Juli, 17.03 Uhr: Borussia Dortmund ist heiß auf einen Spieler vom FC Bayern München. Er könnte die Lücke im zentralen Mittelfeld schließen. Hier alle Einzelheiten!

Wer löst diese Problem-Baustelle?

Mittwoch, 19. Juli, 22.16 Uhr: Borussia Dortmund sucht weiterhin einen neuen Rechtsverteidiger. Dabei könnte ein Nationalspieler Brasiliens interessant sein.