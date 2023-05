Borussia Dortmund: Transfer-Hammer! Ur-Dortmunder wechselt ausgerechnet zum Revierrivalen

Eigentlich konzentriert sich Borussia Dortmund aktuell voll und ganz auf den Saisonendspurt und um das Meisterschaftsrennen mit dem FC Bayern. Doch auch am Kader für die kommende Saison wird fleißig gebastelt.

Wie aus dem Nichts hat Borussia Dortmund nun den Abgang von Felix Passlack bekanntgegeben. Der 24-jährige Außenverteidiger unterschreibt ausgerechnet bei einem Revierrivalen.

Borussia Dortmund: Transfer-Hammer!

Bei Borussia Dortmund spielt er schon lange keine Rolle mehr und wird den Verein dementsprechend am Saisonende ablösefrei verlassen. Felix Passlack schließt sich zur kommenden Spielzeit dem VfL Bochum an.

„Wir freuen uns, dass wir mit Felix Passlack ein Kind des Ruhrgebietes verpflichten konnten. Felix hat in jungen Jahren bereits in der Bundesliga, Champions League und Europa League gespielt sowie Erfahrungen im Ausland sammeln können, wird der Technische Direktor Marc Lettau auf der Webseite des VfL zitiert.

Felix Passlack (r.) wechselt zum VfL Bochum. Foto: IMAGO/Kirchner-Media

An der Castroper Straße ist man überzeugt, „dass er unsere Flexibilität und Qualität auf der Außenbahn mit seinen Fähigkeiten weiter steigern wird.“ Passlack unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Passlack freut sich auf neue Aufgabe

Und auch das Urgestein von Borussia Dortmund freut sich, dass es mit dem VfL geklappt hat. „Die Verantwortlichen in Bochum haben sich sehr um mich bemüht, mir die sportliche Perspektive aufgezeigt. Deshalb habe ich mich auch schon frühzeitig für den VfL entschieden. Es ist schön, dass ich im Revier bleiben kann. Beim VfL will ich auf mehr Spielzeit kommen als es zuletzt der Fall war – möglichst in der Bundesliga“, so der 24-Jährige.

Passlack wechselte 2013 aus der Jugend von Rot-Weiß Oberhausen in die U16 der Schwarzgelben. Seit 2016 absolvierte der Rechtsverteidiger wettbewerbsübergreifend 54 Partien für den BVB. Dabei erzielte er drei Tore. Der gebürtige Bottroper war zwischendurch auch an die TSG Hoffenheim, Norwich City und Fortuna Sittard verliehen. Nun hat er sich für eine neue Herausforderung in Bochum entschieden.