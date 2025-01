Borussia Dortmund vor waschechter Überraschung? Plötzlich wird ER ein Thema

Bei Borussia Dortmund herrscht in diesen Tagen Chaos. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ist Nuri Sahin nicht mehr länger Übungsleiter des BVB, eine Entscheidung über seine Nachfolge deutet sich noch nicht an. Schwarzgelb steht vor einer ungewissen Zukunft.

Inmitten der aktuellen Trainerdiskussionen beim Revierklub könnte Borussia Dortmund nun für eine echte Überraschung sorgen. Diesen Neuzugang hätten wohl nur die Wenigsten auf der Rechnung – der Blick der BVB-Bosse geht in die Türkei!

Fischt Borussia Dortmund bei Galatasaray Istanbul?

Während die Dortmunder Führungsetage derzeit den Trainermarkt sondieren dürfte, könnte sich schon bald Verstärkung für den Spielerkader der Borussia ankündigen. Denn wie die ‚L’Equipe‘ berichtet, soll Yunus Akgün beim BVB hoch im Kurs stehen. Demnach sollen bereits erste Gespräche über einen möglichen Transfer des Türken aufgenommen worden sein.

Das Dortmunder Interesse an Akgün kommt nicht von ungefähr: Der 24-Jährige erlebt in dieser Saison einen kometenhaften Aufstieg, hat in bislang 28 Pflichtspieleinsätzen elf Tore und sieben Tore auf dem Konto. Angedeutet hatte sich das keineswegs: In der vergangenen Saison war der Flügelspieler an Leicester City verliehen, mit denen er zwar in die Premier League aufstieg, selbst allerdings keine allzu große Rolle spielte.

Akgün als Adeyemi-Ersatz?

Ob ein Transfer des Linksfußes letztendlich zustande kommt, dürfte vor allem von Karim Adeyemi abhängen. Der Flügelflitzer des BVB wird derzeit mit einem Abgang zum SSC Neapel in Verbindung gebracht. Die Italiener sollen „Sky“ zufolge bereit sein, 52,5 Millionen Euro für Adeyemi auf den Tisch zu legen. Ein Angebot, bei dem der BVB wohl kaum ‚Nein‘ sagen kann.

Am Ende liegt es wohl an Adeyemi selbst, ob ein Winterwechsel nach Neapel zustande kommt. Geht der Deal durch, dürfte der Weg von Akgün nach Dortmund nicht mehr weit sein.