Borussia Dortmund: Absage von BVB-Wunschspieler? – „Mein Hauptziel ist immer noch...“

Dortmund. Droht Borussia Dortmund Ärger auf dem Transfermarkt? Der BVB wurde zuletzt mit Mittelfeldtalent Jude Bellingham (16, Birmingham City) und dem routinierten Rechtsverteidiger Thomas Meunier (28, Paris St.-Germain) in Verbindung gebracht.

Die Wechsel galten bereits als „fast sicher“, lediglich die Corona-Pause würde die Vertragsunterschriften verhindern. Doch nun sorgt Thomas Meunier mit einigen Interview-Aussagen für sorgenvolle Blicke bei den Fans von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Transferziel Meunier will in Paris bleiben

Im Gespräch mit dem belgischen Rundfunksender „RTBF“ sprach der 28-jährige PSG-Star über die Diskussionen um seinen Wechsel. „Ich verstehe nicht alles von dem, was über mich in den sozialen Netzwerken im Bezug auf Borussia Dortmund kursiert“, sagte Meunier. „Mein Hauptziel ist immer noch, in Paris zu bleiben.“

Will der Außenverteidiger möglicherweise gar nicht zum BVB? An Interessenten dürfte es für Meunier nicht mangeln: Sein Vertrag bei PSG läuft zum Saisonende aus, und bezüglich einer Vertragsverlängerung bleibe es in Paris laut Meunier aktuell „ziemlich ruhig“.

Doch nicht nur aus finanzieller Sicht wäre der 40-fache belgische Nationalspieler eine Traumlösung für Borussia Dortmund.

Meunier wäre der ideale Transfer für den BVB

Dem BVB droht auf der rechten Abwehrseite in der kommenden Saison ein personeller Engpass. Die Leihe von Achraf Hakimi (21) läuft ab, die Vertragssituation von Routinier Lukasz Piszczek (34) ist unklar und Youngster Mateu Morey (20) kam in dieser Saison in noch keinem einzigen Pflichtspiel zum Einsatz.

Thomas Meunier käme da wie gerufen – und wie er selbst im Interview sagte: „Ein ablösefreier Nationalspieler, der für das Team spielt, das in der FIFA-Weltrangliste auf Platz eins steht, und 28 Jahre alt ist, kann keine schlechte Verpflichtung sein.“

Einen Trumpf hat der BVB aber noch im Ärmel: Meuniers Nationalmannschaftskollegen Axel Witsel (31) und Thorgan Hazard (27) stehen in Dortmund unter Vertrag – und könnten die Meinung ihres Landsmanns möglicherweise noch ändern. (at)