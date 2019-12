Borussia Dortmund: Trainer-Star lässt Bombe platzen und bestätigt BVB-Interesse

Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc, die Hauptverantwortlichen bei Borussia Dortmund, hatten Interesse an Julian Nagelsmann.

Dortmund. Borussia Dortmund wollte Julian Nagelsmann als Trainer verpflichten! Diese Bombe ließ der 32-Jährige selbst am Samstagabend im ZDF Sportstudio platzen.

„Es gab Interesse“, verrät Nagelsmann über die Trainersuche von Borussia Dortmund nach der Trennung von Peter Stöger im Sommer 2018 und nennt auch gleich die Gründe, an denen es scheiterte: „Im Fußball ist Timing und Passung immer das Entscheidende und es hat einfach nicht gepasst. Deswegen bin ich da nie Trainer geworden.“

Borussia Dortmund wollte Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann geht ins Detail: „Man muss rauskommen aus seinem Vertrag – die Klausel in Hoffenheim besagte: erst 2019. Und als die Klausel griff, war in Dortmund keine Position mehr frei.“

Julian Nagelsmann bestätigte, dass Borussia Dortmund 2018 bei ihm anklopfte. Foto: imago images/Contrast

Das klingt sehr danach, als wäre das Interesse beidseitig gewesen. Doch RB Leipzig, die den Jung-Trainer letztendlich aus Hoffenheim loseisten, waren zu mehr Kompromissen bereit.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund verkauft Sonder-Trikot: Fans außer sich – „Heuchler und Piraten“

FC Schalke 04: Nach der Leverkusen-Pleite haben alle Fans nur DIESE eine Frage

• Top-News des Tages:

Thüringen: Frau hält Zufallsfund für Bierdeckel – doch es ist etwas völlig anderes!

Hund: Mann rettet Tier – plötzlich ist er selbst in großer Gefahr

-------------------------------------

Das Fußballprojekt des Brauseherstellers „Red Bull“ nahm ein Übergangsjahr in Kauf, in dem Manager Ralf Rangnick in Personalunion auch das Traineramt übernahm, bis Nagelsmann wechseln darf.

Warum war der BVB dazu nicht bereit? „Das müssen sie die Leute in Dortmund fragen“, sagt Nagelsmann schmunzelnd und verrät: In die Auswahl hätte der 32-Jährige Borussia Dortmund sonst auf jeden Fall genommen.

Borussia Dortmund: 5 Fakten, die du über das BVB-Stadion noch nicht wusstest Borussia Dortmund: 5 Fakten, die du über das BVB-Stadion noch nicht wusstest

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

Lucien Favre bei Borussia Dortmund in der Kritik

Während sich Nagelsmann für Leipzig entschied, fiel die Wahl der Dortmunder auf den Schweizer Lucien Favre.

Der stand zuletzt in der Kritik, nachdem seine Mannschaft extreme Leistungsschwankungen an den Tag legte. Die jüngste 5:0-Gala gegen Fortuna Düsseldorf beruhigte die aufgeladene Stimmung etwas – schon mit einem Ausscheiden aus der Champions League am Dienstag (21 Uhr) gegen Slavia Prag könnte die Diskussionen aber wieder aufflammen lassen.