Borussia Dortmund: Terzic stellt klare Forderung – SIE sollen den Karren aus dem Dreck ziehen

Mit der aktuellen Situation kann und darf Borussia Dortmund nicht zufrieden sein. Das erklärte Saisonziel, die Champions League, ist in Gefahr.

Vor dem Spiel gegen Edin Terzic stellt Coach Edin Terzic eine Forderung an eine bestimmte Spielergruppe. Sie sollen Borussia Dortmund wieder in die Spur bringen.

Borussia Dortmund: Terzic nimmt seine Spieler in die Pflicht

Auf der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel wurde Edin Terzic speziell auf die schwachen Auftritte von Marco Reus angesprochen. Der BVB-Star musste gegen Freiburg nach 60 Minuten runter, konnte wieder mal nicht überzeugen.

Dennoch steht er für Edin Terzic nicht zur Debatte. Er stehe im täglichen Austausch mit Marco Reus und vielen anderen Spielern, ein spezielle Einzelgespräch habe es aber nicht gegeben.

Kapitän Marco Reus läuft seiner Form hinterher. Foto: imago/Ralf Ibing/firo Sportphoto/pool/via Hostmueller GmbH

Stattdessen nimmt der BVB-Coach gleich eine Gruppe von Spielern in die Pflicht. „Ich habe von Tag eins gesagt, was ich von unseren Führungsspielern erwarte“, beginnt Terzic und erklärt dann: „Das ist eine ganz klare Botschaft gewesen: Jedes Mal, wenn etwas von meiner Seite gesagt wird, sollen sie die ersten sein, die sich angesprochen fühlen und das Ganze mit Leben füllen und vorweg gehen sollen.“ In so einer Phase sei das nochmal bedeutender, fügt Terzic an.

„Wir fordern nicht von einem Spieler, sondern von den etablierten Spielern, sich den Schuh anzuziehen, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge wieder in die richtige Bahn zu leiten“, stellt Terzic eine klare Forderung.

DIESE Spieler sind gefordert

Damit gemeint sind neben Kapitän Marco Reus in erster Linie der Mannschaftsrat: Dazu zählen beim BVB Mats Hummels, Thomas Delaney und Emre Can. Ebenfalls Mitglied ist Axel Witsel, allerdings fällt der Belgier mit einem Achillessehnenriss bis Saisonende aus.

Diese Jungs sind jetzt gefordert, die junge Truppe des BVB wieder auf Kurs zu bringen.