Borussia Dortmund: Tränen bei BVB-Boss Watzke – bei DIESEM Thema verliert er die Fassung

Dortmund. „Aki“ zeigt sich von einer ganz anderen Seite! Hans-Joachim Watzke ist mit Borussia Dortmund bereits durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Dabei hat sich der BVB-Boss stets als starker Mann der ersten Reihe präsentiert.

In einem Interview gibt Watzke jetzt auch Einblicke in seine ganz private Gefühlswelt – und wird bei einem Thema sehr emotional.

Borussia Dortmund: Bei diesem Thema wird Watzke höchst emotional

Ein Mann habe Watzke persönlich so stark geprägt wie kein anderer: Sein eigener Vater. Im „Sandra Maischberger Podcast“ spricht der 61-Jährige über die enge Beziehung zu Hans Watzke und über die emotionale Momenten nach dessen Tod vor sechs Jahren.

Wegen seines Vaters fand Hans-Joachim Watzke den Weg in die Politik (hier mit Armin Laschet (CDU) im Jahr 2017). Foto: imago/Revierfoto

„Er war immer mein Freund“, sagt Watzke. Im Jahr 2014 lag sein an Krebs erkrankter Vater im Sterben - auf eine Chemotherapie hatte dieser verzichtet. Vor dem BVB-Auswärtsspiel in Augsburg habe er sich schließlich von seinem Vorbild verabschieden müssen. „Am Dienstag vor dem Augsburg-Spiel war ich bei ihm und da hat er mir gesagt: 'Du, ich glaube, das ist das letzte Gespräch, das wir führen, weil ich merke, dass ich keine Kraft mehr habe.'“

Als er sich an den Abschied erinnert, kämpft „Aki“ Watzke hörbar mit den Tränen, immer wieder bricht seine Stimme. Eine Dreiviertelstunde lang habe er ein letztes ernsthaftes Gespräch mit seinem Vater geführt. „Es war sehr emotional. Und am Ende hat er gesagt: 'Der Arzt sagt, ich werde in den nächsten ein, zwei Tagen ins Koma fallen. Egal, was passiert. Ich werde dann auch nicht mehr wach. Ich erwarte aber von dir, dass du am Freitagabend nach Augsburg gehst.'“

Und an diesen Wunsch hielt sich der BVB-Boss, obwohl der Vater auch am Freitag noch lebte. „Dass er aber just dann in der zweiten Halbzeit gestorben ist, das war schon... Das war schon eine besondere Situation. Jedes Mal, wenn wir jetzt nach Augsburg kommen, geht's mir nicht gut“, so Watzke in dem „ARD“-Podcast.

Auf der Trauerfeier für seinen Vater habe er eine zehnminütige Rede gehalten, bei der er erneut von seinen Gefühlen übermannt wurde. „Das war schon sehr schwer. Da zehn Minuten frei zu sprechen, war nicht so schwer, wie die Stimme zu kontrollieren. Ich habe das einigermaßen hingekriegt. Danach bin ich aber dann komplett zusammengebrochen“, erzählt er. Der knallharte BVB-Boss zeigt seine weiche Seite - ein seltener, aber bewegender Moment. (the)