Borussia Dortmund: Titel unter Favre? DAS macht Hoffnung

Dortmund. Er stand oft in der Kritik: Lucien Favre hat trotz des aktuellen Erfolgs mit Borussia Dortmund noch immer einen schweren Stand bei vielen Fans. Schon bei vorherigen Trainerstationen war nicht selten zu hören: „Mit Favre kann man keine Titel holen“.

Jetzt hat sich Favre zu diesem Vorwurf geäußert. Er nennt dabei ein Detail, das BVB-Fans Hoffnung macht.

Borussia Dortmund: Das macht Hoffnung auf BVB-Titel mit Favre

Favre muss sich in Dortmund häufig Vergleiche mit Jürgen Klopp und dessen Erfolgen beim BVB anhören. Der Titel-Druck ist groß. Im Interview mit dem Schweizer „Blick“ wird Favre deutlich, als es um die die Erwartungen des BVB-Umfelds geht.

„Auch er (Klopp, Anm. d. Red.) brauchte drei Jahre, um in Dortmund einen Titel zu holen. In Liverpool genauso. Er konnte seine Mannschaft peu à peu bauen und brauchte immer auch Zeit, bis es funktionierte.“

Jürgen Klopp mit der Meisterschale im Jahr 2012. Foto: imago/ActionPictures

Und was sagt Favre zu dem Vorwurf, man könne mit ihm generell keine TItel holen? „Viele wissen nicht, dass wir damals mit dem FC Zürich den Liga-Krösus FC Basel zwei Mal hinter uns lassen konnten.“ Er nehme solcherlei Aussagen deshalb gelassen hin. „Als ich mich dazu entschied, Trainer zu werden, sagte mir jemand: 'Du wirst dann auch lernen müssen, gewisse Dummheiten zu akzeptieren.' Das habe ich beherzigt.“

Lucien Favre stemmt 2007 als Trainer des FC Zürich den Schweizer Meisterpokal. Foto: imago/Geisser

Dürfen sich die BVB-Fans also Hoffnungen auf Titel mit Favre machen? Die Schwarz-Gelben sind noch in allen drei Wettbewerben (Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga) vertreten. Wenn es unter Favre läuft wie unter Klopp, dauert es aber noch ein Jahr mit dem Titel: Der Schweizer steht erst in der zweiten Saison an der Dortmunder Seitenlinie.