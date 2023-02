Borussia Dortmund: Hazard trifft bei Debüt – doch dann nimmt das Unglück seinen Lauf

Feyenoord Rotterdam gegen PSV Eindhoven. Topspiel in der niederländischen Eredivisie. Thorgan Hazard wird in der 62. Minute eingewechselt und trifft kurz darauf zur 2:0-Führung. Das Debüt der Leihgabe von Borussia Dortmund scheint sich zu einem echten Traum zu entwickeln, doch dann folgt die bittere Wende.

Thorgan Hazard und die PSV Eindhoven haben das Topspiel gegen Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam noch aus der Hand gegeben. Für die Leihgabe von Borussia Dortmund wurde sein aller erster Auftritt gleich zu einer emotionalen Achterbahnfahrt.

Borussia Dortmund: Wildes Hazard-Debüt

Aber mal ganz von vorne: Erst am letzten Tag des Transferfensters tüteten der BVB und Eindhoven den Deal ein. Per Leihe spielt Hazard in der Rückrunde in der niederländischen Eredivisie. Bei Dortmund saß er zuletzt nur auf der Tribüne, die Aussichten auf Spielzeit im prallgefüllten BVB-Kader waren äußerst gering.

Mit seinem neuen Arbeitgeber ging es für Hazard am Sonntag (05. Februar) gleich in ein Spitzenspiel gegen Tabellenführer Feyenoord Rotterdam. Der BVB-Star saß zu Beginn nur auf der Bank und sah, wie sein neuer Teamkollege Anwar El Ghazi nach nur acht Minuten die PSV in Führung schoss.

In der 62. Minute war es dann so weit: PSV-Trainer Ruud van Nistelrooy schickte Hazard für Guus Til auf den Platz. Nur drei Minuten nach seiner Einwechselung folgte der erste heftige Rückschlag für PSV. Innenverteidiger Armando Obispo folgt mit Rot vom Platz. Das hinderte Hazard aber offenbar nicht nur weitere drei Minuten später das 2:0 zu erzielen.

Nach einem schönen Konter bekam der BVB-Star den Ball auf der linken Seite, Hazard zog nach innen und hielt einfach mal drauf. Der Ball schlug in der unteren linken Ecke des Tores ein. Der Belgier zeigte bei seinem neuen Klub gleich die Kaltschnäuzigkeit, die er beim BVB lange vermissen ließ. Bis dahin war es ein rundum gelungenes Debüt, doch dann folgte die bittere Wende.

Hazard-Team gibt Führung aus der Hand

In der 81. Minute erzielte Alireza Jahanbakhsh per Kopf den Anschlusstreffer. PSV Eindhoven geriet immer mehr ins Wanken, bis Jahanbakhsh in der sechsten Minute der Nachspielzeit per sehenswertem Fernschuss erneut zuschlug. Damit verpasst PSV Eindhoven den Sprung auf Rang zwei und kann den Rückstand auf Spitzenreiter Feyenoord vorerst nicht verkürzen.