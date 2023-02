Borussia Dortmund: Einbruch bei BVB-Star! Täter auf frischer Tat ertappt

Es ist erst wenige Tage her, dass Thorgan Hazard von Borussia Dortmund an PSV Eindhoven verliehen wurde. Der BVB-Star spielt für ein halbes Jahr auf Leihbasis in den Niederlanden.

Rund zwei Wochen nach seinem Wechsel nun die Schock-Nachricht. Laut einem Bericht haben zwei Männer versucht die Villa des Angreifers von Borussia Dortmund auszurauben.

Borussia Dortmund: Einbruch in Hazard-Villa

Am Montagmittag (13. Februar) meldete die Polizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis einen Einbruch vom Sonntagabend. Eine Nachbarin sei durch ein Klirren aufmerksam geworden und habe Personen mit Taschenlampen beobachten. Anschließend griff sie sofort zum Hörer und alarmierte die Polizei.

Die Beamten eilten herbei, konnten zwei Männer (25 und 35) festnehmen und die Beute – unter anderem eine Herrenuhr und Modeschmuck – sicherstellen. Da unsicher war, ob es noch einen dritten Täter gab, fahndete Polizei mit einem Hubschrauber und einem Hundeführer – allerdings ohne Erfolg. Die zwei festgenommenen Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl aussprach.

Bei diesem Einbruch in Herdecke soll es sich laut einem Bericht der „Bild“ um die Villa von BVB-Star Thorgan Hazard handeln.

Hazard: Neuanfang bei PSV Eindhoven

Hazard spielt aktuell in den Niederlanden bei PSV Eindhoven. Nachdem die Aussichten auf Spielzeit bei Borussia Dortmund immer geringer wurden, entschied sich der 29-Jährige für einen Wechsel. Bis zum Sommer ist er nun die PSV Eindhoven ausgeliehen. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024.

Der Angreifer stand am Samstag (11. Februar) beim 6:0-Erfolg gegen den FC Groningen zum ersten Mal in der Startelf. In drei Einsätzen für PSV erzielte er immerhin schon einen Treffer und bereitete ein Tor vor (Hier mehr!). Was mit dem 29-Jährigen im Sommer passiert, ist noch unklar. Eine Kaufoption soll Eindhoven laut Medienberichten nicht besitzen.