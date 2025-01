Borussia Dortmund: Erlösung für Ex-Star – diese Nachricht dürfte jeden BVB-Fan freuen

Vier Jahre lang trug Thorgan Hazard das Trikot von Borussia Dortmund, bis er im Sommer 2023 in seine Heimat Belgien zu Top-Klub RSC Anderlecht wechselte. Dort erlebte er ein ordentliches erstes Jahr, wurde dann jedoch jäh gestoppt.

Länger als ein halbes Jahr fehlte Thorgan Hazard mit einem Kreuzbandriss. Kurz nach Weihnachten hat er sich endlich zurückgemeldet und nun kann er sogar seinen ersten persönlichen Erfolg feiern. Der Ex-BVB-Star ist endlich zurück.

Borussia Dortmund: Ex-Star Hazard nach Kreuzbandriss zurück

In der Playoffs der Jupiler Pro League verletzte sich Hazard im April 2024 gegen Union Saint-Gilloise. Der 31-Jährige zog sich bei dem 2:1-Erfolg einen Kreuzbandriss zu. Die Saison war damit für ihn vorzeitig beendet.

+++ Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp: Kehrt er auf die Trainerbank zurück? Seine Antwort ist eindeutig +++

Jetzt ist die lange Leidenszeit endlich beendet. Kurz nach Weihnachten feierte er gegen Dender sein Comeback. Gegen KV Kotrijk erlebt er nun auch sein Startelf-Comeback – und was für eins! Hazard lieferte sofort wieder ab.

+++ Borussia Dortmund: Sahin vor dem Aus? Nachfolger steht wohl schon bereit +++

Hazard trifft per Freistoß

In der 62. Minute schnappte er sich den Ball bei einem Freistoß. Aus rund 18 Metern trat er an und versenkte den Ball in der unteren linken Ecke. Die Freude über das Tor war riesig. Alle Mannschaftskollegen rannten zu ihm und gratulierten. Nach dieser langen Leidenszeit ist dies eine extrem freudige Nachricht.

Das könnte dich auch interessieren:

In der Liga liegt der RSC Anderlecht nach 22. Spieltagen auf dem vierten Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer KRC Genk beträgt allerdings schon 12 Punkte. Hazard dürfte allerdings in erster Linie froh sein, dass er wieder auf dem Platz stehen und Tore schießen kann. Diese Nachricht aus Belgien dürfte auch die BVB-Fans freuen.