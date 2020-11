Borussia Dortmund: Ex-Coach Tuchel schlägt Alarm – „Werden die Spieler töten“

Die Corona-Pandemie stellt die europäischen Topligen seit Monaten auf die Probe. Für Spitzenklubs wie Borussia Dortmund und den FC Bayern, die zusätzlich zur nationalen Liga auch noch auf dem internationalen Parkett auftreten, bedeutet der enge Zeitplan eine immense Belastung.

Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel kritisiert das jetzt scharf.

Borussia Dortmund: Ex-Coach Tuchel kritisiert engen Zeitplan

Auf einer Pressekonferenz bei seinem Klub Paris Saint-Germain wurde Tuchel sehr deutlich: „Wir werden die Spieler töten. Das habe ich immer gesagt. Wir werden sie töten“, so seine düstere Prognose. „Es gibt schließlich einen wichtigen Zusammenhang zwischen Vorbereitung, Leistung und Erholung.“

+++ Möglicher Favre-Nachfolger? Kandidat reagiert – „Immer gut, wenn man Nachfrage bewirkt“ +++

Wie extrem die Belastung für die Spieler aufgrund der coronabedingten Saisonverschiebung tatsächlich ist, zeigt sich vor allem bei einem genaueren Blick auf den FC Bayern. Dieser hatte nach dem Champions-League-Finale (23. August gegen Paris) nur rund dreieinhalb Wochen Zeit, um sich von der zurückliegenden Saison zu erholen und sich dann auf die neue Spielzeit vorzubereiten.

Thomas Tuchel warnt vor einer Überlastung der Profis. Foto: imago images/PanoramiC

Seither hat der FCB nicht ein einziges Mal eine gesamte Woche frei gehabt (Länderspielpause ausgenommen). Der Spielplan wurde mit englischen Wochen im UEFA-Supercup, DFL-Supercup, DFB-Pokal und der Champions League aufgefüllt. Unter dem Strich stehen so elf Partien in nur sechs Wochen. Der BVB hatte mit zehn Partien in diesem Zeitraum nur marginal weniger Ruhepausen.

---------------

Top-News aus dem Sport:

S04: Ibisevic bisher chancenlos – SO will er den Knappen trotzdem aus der Krise helfen

Champions League in Gefahr? DAS sagt Hummels zu seiner Verletzung

Frust bei den königsblauen Fans – dann bekommen sie DIESES Angebot

---------------

Auch zu den Länderspielpausen, die die einzige Pause für die Profis sein könnten, hat Tuchel eine klare Meinung: „Im Fußball kommt es immer auf die besten Spieler an, denn die müssen immer auch für ihr Land spielen. Sie müssen in der Länderspielpause antreten und viel reisen. Aus meiner Sicht ist das einfach zu viel“, so der 47-Jährige. „Sie haben keine Zeit für Erholung geschweige denn zur Vorbereitung. Das ist kein Geheimnis, das passiert so im Sport.“

Die Verbände pochen jedoch auf die Austragung der Wettbewerbe. DFL-Boss Christian Seifert sieht zwar ebenfalls einen „brutalen Terminkalender, den sich so niemand gewünscht hat“, mahnt jedoch die wirtschaftliche Bedeutung einer Fortsetzung aller Wettbewerbe an. (the)