Borussia Dortmund: Wirbel um Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel! Die PSG-Stars werfen ihm DAS vor

Auf Thomas Tuchel kommen wohl ungemütliche Zeiten in Frankreich zu. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund sieht sich herber Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt. Die Spieler bemängeln vor allem die Methoden Tuchels.

Die Unruhe kann der Trainer jetzt so gar nicht gebrauchen. Nachdem man Borussia Dortmund im Achtelfinale besiegt hatte, geht es ab August für PSG in der Champions League weiter. Kommt es vorher zum großen Knall?

Borussia Dortmund: PSG-Kritik am Tuchel-System

Am vergangenen Wochenende standen die Stars von Paris St.-Germain das erste Mal seit über vier Monaten wieder in einem Pflichtspiel auf dem Feld. Im Finale des „Coupe de France“ besiegte der französische Serienmeister Gegner AS St.-Étienne mit 1:0. Dennoch soll es im Nachgang zu einigen Diskussionen gekommen sein.

Die Pariser Tageszeitung „Le Parisien“ berichtet, dass einige Spieler des Star-Ensembles nicht zufrieden mit der Arbeit Tuchels und seiner Taktik seien. Der Vorwurf: Das Spiel von PSG sei zu eindimensional und zu sehr auf die beiden Star-Spieler Neymar und Kylian Mbappé ausgelegt.

Das ist Thomas Tuchel:

Als Spieler für die Stuttgarter Kickers und den SSV Ulm aktiv

Beendete im Alter von nur 25 Jahren seine Spielerkarriere

Arbeitete fortan als Trainer in Stuttgart und Augsburg

Nach einer erfolgreichen Zeit in Mainz folgte er beim BVB auf Jürgen Klopp

Seit 2018 Trainer in Paris

Nachdem Mbappé im Finale verletzt ausgewechselt wurde, stellte Tuchel sein System zwar um, doch der Erfolg hielt sich in Grenzen. Die Pariser mühten sich redlich und konnten den knappen Vorsprung am Ende dennoch ins Ziel retten.

Außerdem sollen einige Spieler nicht mit den Trainingseinheiten von Tuchel einverstanden sein. So werfe Idrissa Gueye seinem Trainer beispielsweise zu lasche und zu kurze Einheiten vor. Die Spieler fühlen sich allem Anschein nach nicht gut auf die bevorstehenden Spiele vorbereitet. Für den Traum von der Champions League muss PSG im Viertelfinale Atalanta Bergamo aus dem Weg räumen.

Probleme schon in Dortmund

Diskussionen um die Person von Thomas Tuchel kennen Fans von Borussia Dortmund zu Genüge. Obwohl der Coach beim BVB durchaus erfolgreiche Jahre verbrachte und 2017 vor seinem Rauswurf sogar den DFB-Pokal gewann, galt sein zwischenmenschlicher Umgang als mindestens gewöhnungsbedürftig.

Auch seine Trainings- und Ernährungsmethoden stießen bei vielen damaligen Spielern der Borussia auf wenig Gegenliebe. Nach vielen Querelen musste Tuchel den BVB schließlich verlassen und schloss sich ein Jahr später PSG an. Nun droht ihm dort ein ähnliches Theater. (mh)