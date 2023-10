Borussia Dortmund: Überraschendes Comeback! Star plötzlich zurück auf dem Platz

In der 1. Bundesliga geht es an der Tabellenspitze eng zu. Nach acht Spieltagen liegt Borussia Dortmund auf dem vierten Platz, doch nur zwei Punkte hinter dem führenden Bayer Leverkusen. Daher schmerzt jeder personelle Ausfall und kann Punkte kosten.

Besonders auf der Außenverteidiger-Position ist Borussia Dortmund stark geschwächt. Die linke Seite beackert Ramy Bencebaini, auf rechts ist Julian Ryerson derzeit gesetzt. Als einzig fitter Außenverteidiger steht sonst nur noch Marius Wolf zur Verfügung. Aber vielleicht gibt es bald wieder Verstärkung auf der Problem-Position. Ein Langzeitverletzter feierte nun sein Comeback auf dem Platz.

Borussia Dortmund: ER kämpft sich zurück

Die beiden Rechtsverteidiger Mateu Morey und Thomas Meunier sind die großen Pechvögel von Borussia Dortmund. Beide haben seit Monaten verletzungsbedingt schon kein Spiel mehr bestritten. Thomas Meunier kämpfte sich nach einem Jochbeinbruch zurück ins Team. Doch dann der Schock: Im Spiel gegen Manchester United zog er sich nach fünf Minuten Spielzeit die nächste schwere Verletzung zu. Aufgrund einer Muskelverletzung fiel er erneut mehrere Wochen aus.

Doch nun scheint der Franzose langsam wieder in Form zu kommen. Am Samstag (28. Oktober) stand der 31-Jährige erstmals wieder auf dem Platz – allerdings für die B-Mannschaft von Borussia Dortmund. Bei der U23 stand Meunier auf seiner gewohnten Stammposition in der Startelf. Die 1:2-Niederlage konnte Meunier jedoch leider nicht verhindern. Insgesamt kam der Langzeitverletzte auf 60 Minuten Spielzeit.

Borussia Dortmund: Langzeitverletzter Thomas Meunier mit erstem Einsatz. Foto: IMAGO/Revierfoto

Bekommt Meunier nochmal einen Einsatz unter Terzic?

Für Meunier ist die Degradierung in die U23 keine ungewohnte Situation. Bereits nach seinem Jochbeinbruch sollte er erst bei der Reservemannschaft Spielpraxis sammeln, um sich für eine Aufstellung bei den Profis beweisen zu können. Sein Einsatz wurde jedoch nicht belohnt. Schlimmer noch: Trainer Edin Terzic wollte Meunier in der Transfer-Periode sogar loswerden, doch die erneute Verletzung machte seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Sein Vertrag beim Pottklub läuft noch bis zum Sommer 2024. Es könnte somit zu einer Win-Win-Situation kommen, wenn Meunier zeitnah wieder richtig fit wird. Terzic könnte eine weitere Option auf der Außenverteidiger-Position für die Rückrunde bekommen und die Chancen auf aussichtsreiche Transfer-Angebote für beide Parteien steigt zum Ende der Vertragszeit auch wieder.