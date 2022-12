Borussia Dortmund: Lange BVB-Mängelliste – DARAN muss Terzic dringend feilen

Enttäuschung, Ratlosigkeit, Frust – die Gefühlslage mit der sich Borussia Dortmund in die Winterpause verabschiedete, war äußerst negativ. Zwei Niederlagen hatte es vor der WM-Pause noch gesetzt. Die Gegner legten sämtliche Schwächen knallhart offen.

0:2 gegen Wolfsburg, 2:4 gegen Gladbach – so lauteten die letzten Ergebnisse. Daraufhin stürzte Borussia Dortmund auf den sechsten Platz ab. Edin Terzic muss bis Januar einige Baustellen beheben.

Borussia Dortmund: Defensives Desaster

Der vielleicht größte Schwachpunkt betrifft die Defensive. Viele Millionen Euro investierten die Schwarzgelben und holten mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck zwei DFB-Stars. Das Ergebnis dieser Transaktionen ist jedoch mau. In 15 Spielen kassierten die Dortmunder rund 21 Gegentore. Von den ersten sechs der Liga ist das der zweitschlechteste Wert.

Allerdings spielen nicht nur die reinen Zahlen eine Rolle, sondern auch das „Wie“. Gegen Gladbach beispielsweise lud man den Gegner quasi zum Toreschießen ein. Leichtsinnige Fehler sind die Fans von Borussia Dortmund mittlerweile gewohnt. Hier muss in der Pause dringend nachgebessert werden.

Mangelnde Qualitäten in der Offensive

Allerdings ist es nicht nur die Hintermannschaft, die Edin Terzic Kopfschmerzen bereitet. Auch in der Offensive läuft es alles andere als glatt. Denn das absolute Hass-Fach von Borussia Dortmund heißt in diesem Jahr Standards.

Besonders ein Blick auf die eigenen Ecken offenbart Erschütterndes. Rund 100 Ecken bekamen die Schwarzgelben bisher in der Bundesliga. Die Ausbeute? Ein mickriger Treffer bei der Niederlage in Gladbach. Terzic weiß um das Problem, sprach es auch schon offen an. Doch es muss noch einiges passieren, bis der BVB auch hier regelmäßig glänzt.

Borussia Dortmund: Zwei weitere Probleme

Mit einhergehend ist auch die Leistung vieler teurer Neuzugänge ein Thema. Donyell Malen (30 Millionen Euro) zündet auch im zweiten Jahr nicht. Nico Schlotterbeck (20 Millionen Euro) wurde bereits genannt. Karim Adeyemi (30 Millionen Euro) blieb bisher in der Liga ohne Torbeteiligung. Bei Borussia Dortmund spielen zwar wertvolle Stars, doch kaum einer funktioniert.

Und abschließend ist da noch das leidigste aller Themen beim BVB: die Konstanz. Dortmunds Saison gleicht einem Auf und Ab. Nach einem Sieg kann man sich sicher sein, dass die nächste schwache Leistung nicht weit weg ist. Der Beleg: Dortmunds längste Siegesserie (wettbewerbsübergreifend) hielt gerade mal drei Spiele.