Borussia Dortmund: Juwel verzaubert alle – doch Sahin bleibt eiskalt

Wochenlang quälte sich Borussia Dortmund mit immensen Verletzungssorgen herum. Das Ergebnis: Eine Reservebank voller Teenager, die größtenteils noch nie ein Profispiel absolviert haben.

Campbell, Azhil, Paulina – zahlreiche Talente wurden mit einem Kaderplatz belohnt. Einer aber tauchte nie im Profikader auf. Dabei zaubert er in der U23 von Borussia Dortmund wie kein anderer. Doch unter Sahin ist er bisher außenvor

Borussia Dortmund: Talent bei Sahin außenvor

Es gab BVB-Spiele, da kannten selbst eingefleischte Fans kaum einen Spieler auf der Bank. Hinter einer Rumpfelf blieb durch teils neun verletzungsbedingte Ausfälle kein einziger Profi übrig. Also musste Nuri Sahin sich mit Jugendspielern behelfen.

Cole Campbell, Jordi Paulina, Ayman Azhil, Yannik Lührs, Filippo Mané, Tyler Meiser, Almugera Kabar, Niklas Jessen und Rodney Elongo-Yombo: Neun bis dato ziemlich unbekannte Talente wurden für ihre Arbeit belohnt und durften auf der Profi-Bank platznehmen – oder sogar debütiert. Einer jedoch schaute Woche für Woche in die Röhre: Julian Hettwer.

Star der BVB-U23

2023 nahm der BVB eine halbe Million Euro in die Hand, um den Flügelspieler aus seinem Vertrag beim MSV Duisburg zu kaufen. Die Belohnung folgte sofort: Schon in seiner ersten Saison wurde er zum Stammspieler und Leistungsträger. In der neuen Saison folgt nun der endgültige Durchbruch. Hettwer ist fraglos der wichtigste Spieler im Drittliga-Team von Borussia Dortmund.

Praktisch jedes Wochenende schickt der 21-Jährige ein Bewerbungsschreiben an Nuri Sahin. Erst beim jüngsten 3:3 bei Energie Cottbus glänzte er mit einem Doppelpack. Doch der Profi-Coach der Dortmunder bleibt eiskalt – noch nicht ein einziges Mal nominierte er Julian Hettwer für die Profis.

Das könnte Folgen haben. Schon im vergangenen Sommer baggerte mit dem VfL Bochum ein Bundesligist an ihm herum. Borussia Dortmund gab ihn nicht ab. Ohne eine mittelfristige Profi-Perspektive wird Hettwer aber womöglich schon bald auf einen Abgang pochen.