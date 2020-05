Borussia Dortmund: Mega-Talent spricht über BVB-Interesse – „Interessiert mich nicht allzu sehr“

Dortmund. Borussia Dortmund gilt seit Jahren als eine der Top-Adressen der Fußballwelt für junge aufstrebende Talente.

Auch einem Top-Talent aus der französischen Ligue 1 wird ein Interesse von Borussia Dortmund nachgesagt. Doch den Spieler von Stade Rennes lässt den Rummel um seine Person kalt.

Borussia Dortmund: Camavinga fühlt sich in Rennes wohl

Eduardo Camavingo gehört zu den größten Talenten in Europa. Etliche Klubs sollen an dem 17-Jährigen dran sein, darunter auch Real Madrid und Borussia Dortmund.

Das die größten Vereine Europas bei ihm Schlange stehen, ehrt ihn zwar, allerdings mache er sich darum aktuell keinen Kopf, gab Camavinga jetzt zu.

Das ist Eduardo Camavinga:

geboren am 10. Oktober 2002 in Miconje/Angola

französischer Staatsbürger

absolvierte in dieser Saison 25 von 28 möglichen Spielen in der Liga

Marktwert von 37,5 Millionen Euro

Es ist gut zu sehen, dass große Klubs sich für mich interessieren, aber das interessiert mich nicht allzu sehr. Zumal ich mich in Rennes wohlfühle", sagte der U21-Nationalspieler bei Zeitung „Ouest France“.

Beim französischen Drittligisten Camavinga einen Vertrag bis zum Sommer 2022. „Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich überlasse es meinen Eltern und meinen Agenten“, erklärte er weiter.

Die sportliche Perspektive ist für Camavinga bei Rennes auf jeden Fall gegeben. Nach dem Abbruch der französischen Liga beendet Stade Rennes die Saison auf Platz drei – und darf in der kommenden Spielzeit in der Champions League starten.

Wandelt Camavinga auf den Spuren von Dembélé?

Mit einem Transfer eines Talents von Stade Rennes hat Borussia Dortmund bereits gute Erfahrungen gesammelt. 2016 wechselte der damals 19-jährige Ousmane Dembélé aus Frankreich nach Deutschland.

In seiner ersten BVB-Saison überzeugte Dembélé so sehr, dass er nach nur einem Jahr für über 120 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselte. Seitdem geht es in seiner Karriere allerdings bergab. Hier erfährst du mehr zu Dembélés neustem Skandal >>>