Borussia Dortmund: Überraschung bei Tullberg-Start! Mit IHM hat niemand gerechnet

Für Borussia Dortmund könnte es derzeit wohl kaum schlechter laufen. In der Bundesliga ist man ins Tabellenmittelfeld abgestürzt, dazu ist der gute Champions-League-Start nach zuletzt zwei Niederlagen verspielt. Die Konsequenz: Nuri Sahin ist nicht länger Trainer des BVB.

Eine wirkliche Überraschung war diese Entscheidung der Bosse von Borussia Dortmund nach der 1:2-Niederlage in Bologna nicht. Interimsweise übernimmt nun U19-Trainer Mike Tullberg. Der durfte bei seinem persönlichen Trainingsauftakt nun einen ganz besonderen Gast begrüßen – steht Niklas Süle nun vor einem Blitz-Comeback?

Borussia Dortmund: Süle zurück im Lauftraining

Niklas Süle hat seiner Ankunft beim BVB im Sommer 2022 keinen leichten Stand. Die hohen Erwartungen an ihn konnte er bislang nie richtig erfüllen, nicht einmal für einen dauerhaften Stammplatz hat es in seinen zweieinhalb Jahren in Dortmund gereicht. In dieser Saison kommt dann auch noch Verletzungspech dazu, gleich zwei Syndesmoseverletzungen erwischten den 29-Jährigen. Doch nun ist Besserung in Sicht.

Denn der ehemalige Bayern-Spieler ist nach mehr als anderthalb Monate Pause ins Lauftraining eingestiegen. Allzu große Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr des Innenverteidigers werden sich BVB-Fans allerdings nicht machen dürfen – bis Süle wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann, dauert es wohl defenitiv noch bis Februar.

Innenverteidigung bleibt ein Problem

Dennoch dürften viele schwarz-gelbe Anhänger die Rückkehr von Süle schon jetzt herbeisehen. Denn in der Innenverteidigung hat der BVB derzeit wieder mächtig zu kämpfen: Auch Waldemar Anton zeigte sich zuletzt immer mal wieder anfällig für das ein oder andere Wehwehchen. Und mit Emre Can machte der Notfallinnenverteidiger zuletzt keine gute Figur.

Somit dürfte Interimscoach Mike Tullberg darauf hoffen, dass das Innenverteidigerduo aus Schlotterbeck und Anton vorerst fit bleibt. Kommt Süle dann im nächsten Monat wieder zurück auf dem Rasen, hat der BVB einen qualitativen Ersatzmann in der Hinterhand.