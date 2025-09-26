Star-Aus deutet sich an! Haben SIE bei Borussia Dortmund keine Zukunft mehr?

Bei Borussia Dortmund stehen sieben Spieler vor ihrem Vertragsende. Sie müssen in den kommenden Monaten Leistung bringen, um sich für einen neuen Vertrag beim BVB zu empfehlen.

Auch Emre Can und Niklas Süle sind nur noch bis 2026 an Borussia Dortmund gebunden. Weil sie allerdings kaum spielen oder verletzt sind, sinken ihre Chancen auf eine Vertragsverlängerung dramatisch.

Can bei Borussia Dortmund nicht mehr gefragt?

Wie die „Bild“ nun berichtet, sollen die beiden Top-Verdiener immer mehr von einem Aus beim BVB stehen. Vor allem bei Can sind die Probleme derzeit gravierend: Verletzungen und Adduktorenprobleme werfen den Nationalspieler immer weiter zurück. Hinter vorgehaltener Hand wird sogar über eine Schambeinentzündung gemunkelt, jedoch bestreiten dies Verein und Spieler. Dazu ist die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld groß.

Cans Situation verschärft sich zusätzlich, weil seine Flexibilität inzwischen nicht mehr gefragt ist. In der vergangenen Saison half er noch in der Innenverteidigung aus. Doch inzwischen sind dort andere Spieler verfügbar, die ebenfalls überzeugen. Die Aussichten des teuren Führungsspielers, langfristig im Team zu bleiben, werden durch seine Blessuren und die Konkurrenz immer schlechter.

Süle unter Leistungsdruck

Auch Niklas Süle droht ein Aus bei Borussia Dortmund. Mit einem Jahresgehalt von bis zu 14 Millionen gehört er zu den Topverdienern. Ein Muskelbündelriss setzt ihn derzeit noch außer Gefecht. Mittlerweile hat Trainer Niko Kovac mit Abwehrspielern wie Nico Schlotterbeck oder Waldemar Anton feste Alternativen aufgebaut.

Zusätzlich verpflichtet Borussia Dortmund in diesem Sommer mit Aarón Anselmino ein Talent von Chelsea. Für Süle wird die Luft zunehmend dünner. Berechtigte Zweifel an seiner Perspektive im Verein werden lauter. Eine Vertragsverlängerung werden sowohl bei ihm als auch bei Can immer unwahrscheinlicher.

