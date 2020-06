Borussia Dortmund: Suche nach Hakimi-Nachfolger – Ist der BVB etwa längst fündig geworden?

Dortmund. Im Sommer macht sich Borussia Dortmund auf einen schmerzlichen Verlust bereit. Die zweijährige Leihe von Achraf Hakimi geht zu Ende und der Marokkaner wird zu seinem Stammklub Real Madrid zurückkehren. Zumindest sieht es so aus.

Es ist kein Geheimnis, dass Borussia Dortmund den 21-jährigen Rechtsverteidiger gerne länger im Team behalten würde. Seit seiner Ankunft im Sommer 2018 sammelte Hakimi 70 Pflichtspieleinsätze für Schwarz-Gelb und ist aus der Startelf von Lucien Favre kaum wegzudenken. Der pfeilschnelle Außenbahnspieler stellte nicht nur einen neuen Geschwindigkeitsrekord (36,2 km/h) in der Bundesliga auf, sondern belebt auch das Offensivspiel der Dortmunder: neun Tore und zehn Assists steuerte Hakimi bereits bei.

+++ Borussia Dortmund: Manchester United gibt bei Jadon Sancho auf! +++

Falls Real sich jedoch weigert, Hakimi abzugeben, muss Dortmund nicht zwingend trauern. Denn ein Ersatz für die Rechtsverteidigerposition befindet sich bereits im Team.

Borussia Dortmund: Ist Mateu Morey der perfekte Hakimi-Nachfolger?

Der Junge ist 20 Jahre alt, kickte bereits in den Jugendmannschaften des FC Barcelona und hört auf den Namen Mateu Morey. Der talentierte Rechtsverteidiger kam im vergangenen Sommer ablösefrei zum BVB, wurde bisher aber meist nur bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West eingesetzt.

Gegen Padeborn verbuchte Mateu Morey seinen ersten Bundesliga-Einsatz – und seinen ersten Assist im Oberhaus. Foto: imago images / Poolfoto

In den Bundesligaspielen gegen Paderborn (6:1) und Hertha BSC (1:0) dürfte Morey jedoch erstmals Profiluft schnuppern – und bereitete sogar das Tor von Jadon Sancho in der 91. Minute vor. Auch in der UEFA Youth League zeigte er in der U19 von Barca bereits seinen Offensivdrang und legte drei Treffer in fünf Spielen auf.

---------------------

Weitere News zum BVB:

---------------------

Der hochveranlagte Morey könnte nun seine Chance beim BVB nutzen und den Verantwortlichen zeigen, dass er der richtige Kandidat ist, um Hakimi auf der Rechtsaußenposition zu beerben. Dass Borussia Dortmund seinen Youngstern gerne eine Chance auf der großen Bühne gibt, zeigt nicht zuletzt der Durchbruch des 17-jährigen Senkrechtstarters Giovanni Reyna. (at)