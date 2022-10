Dortmund – Stuttgart: Heftige Banner! Ultra-Gruppen attackieren Innenminister Reul und Polizei

Die Bühne beim Spiel Dortmund – Stuttgart haben die größten Dortmunder Ultra-Gruppen „Desperados“ und „The Unity“ für ein deutliches Statement in Richtung Polizei und NRW-Innenminister Herbert Reul genutzt.

Während Dortmund – Stuttgart tauchten auf der Südtribüne im Signal Iduna Park zwei Banner auf. Darin kritisieren die Ultra-Gruppen das Vorgehen der Dortmunder Polizei und NRW-Innenminister Herbert Reul deutlich.

Dortmund – Stuttgart: Ultra-Gruppen mit deutlicher Kritik

„Polizei Do: Noch 2x töten, dann ist Weihnachten. Für eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle!“ stand auf einem Banner der Ultra-Gruppe „Desperados“. Die Ultra-Gruppierung „The Unity“ hielt gleichzeitig ein Spruchband hoch, auf dem stand: „@Reul: Eure Taser wirken präventiv und deeskalierend? In Dortmund kosten sie Menschenleben – ACAB!“

Hintergrund der Aktion sind zwei Todesfälle bei Polizeieinsätzen in Dortmund. Im August war ein 16-jähriger Immigrant in der Nordstadt von einem Polizisten erschossen worden. Zuvor wurde auch ein Taser eingesetzt. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei Recklinghausen die Ermittlungen in diesem Fall.

Am Mittwochmorgen war nun ein 44-Jähriger nach einem Taser-Einsatz gestorben. Der Obdachlose hatte vorher randaliert und versucht die Gewalt über das Polizei-Auto zu übernehmen. Auch hier übernahm die Polizei Recklinghausen die Ermittlungen.

Umgekehrt hatte die Polizei Dortmund die Ermittlungen in einem Fall übernommen, wo ein Mann bei einem Polizeieinsatz in Recklinghausen gestorben war.

Die Dortmunder Ultra-Gruppierungen kritisieren nun, dass die Überprüfung durch die Recklinghausener Polizei-Kollegen nicht unabhängig genug seien. Zudem attackieren sie NRW-Innenminister Herbert Reul, der weiterhin den Einsatz von Tasern erlaubt und für die Einführung verantwortlich ist. In Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Köln gehört der Taser (Distanz-elektroimpulsgerät, kurz: DEIG) seit 2021 zur Grundausstattung.

Schon nach dem Todesfall des 16-Jährigen hatte die Dortmunder Ultra-Szene beim Auswärtsspiel in Freiburg ein Banner gezeigt. „POL-DO – POL-RE: Eine Hand wäscht die andere. Unabhängige Polizeikontrolle – jetzt!“, stand damals darauf.