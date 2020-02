Ein weiterer Ösi-Bomber will zu Borussia Dortmund – und am liebsten neben Erling Haaland stürmen.

Borussia Dortmund: Nächster Superstürmer will zum BVB! „Mit Haaland in Dortmund, das wär was“

Dortmund. Mit dem Wechsel von Erling Haaland zu Borussia Dortmund hat Österreichs Bundesliga ihren größten Star verloren. Das heißt aber nicht, dass in der Alpenrepublik nicht noch andere Super-Stürmer kicken – die auch zum BVB wollen!

Der Wechsel von Shon Weissman zum Wolfsberger AC dürfte Klubs wie Borussia Dortmund nicht gerade hellhörig gemacht haben. Nach drei größtenteils eher unerfolgreichen Leihen innerhalb Israels ließ Maccabi Haifa sein inzwischen 23 Jahre altes Eigengewächs im Sommer ablösefrei nach Österreich ziehen.

Borussia Dortmund: Shon Weissman will gerne zum BVB

Was dort passierte, klingt fast nach einem Märchen. Shon Weissman erzielte in seinen ersten beiden Spielen für den WAC vier Tore, legte in den folgenden 24 Spielen 20 weitere Treffer nach und ist plötzlich statt einem gescheiterten Talent israelischer Nationalspieler und ein international begehrter Super-Stürmer.

Er schockte Gladbach und die Roma, jetzt will Shon Weissman zu Borussia Dortmund. Foto: imago images/eu-images

17 Tore in 17 Ligaspielen, dazu Europa-League-Treffer in Mönchengladbach (4:0) und beim AS Rom (2:2) – schon mehrere Vereine aus Top-Ligen haben inzwischen beim Wolfsberger AC angeklopft. „Aus Spanien gab’s Anfragen“, sagte er der österreichischen „Krone“. „Aber das hat mich nicht wahnsinnig interessiert.“

Das ist Shon Weissman:

Am 14. Februar 1996 in Haifa (Israel) geboren

Bei Maccabi Haifa die Jugend durchlaufen

Schaffte dort auch den Sprung in den Profi-Fußball

Zwischen 2015 und 2018 nach Akko, Netanya und Shmona ausgeliehen

2019 Wechsel nach Österreich zum Wolfsberger AC

Führt dort mit 17 Tore in 17 Spielen die Torjägerliste an

Denn: Erstmal will Shon Weissman mit Wolfsberg einen Europacup-Platz klarmachen – und dann zu Borussia Dortmund wechseln.

Richtig gelesen: Der israelische Superstürmer würde gerne zum BVB kommen. „Ein Wechsel zu Dortmund, im Sturm gemeinsam mit Haaland – das wär was!“, sagte Weissman lachend.

Trotz des Augenzwinkerns: Ein BVB-Angebot würde der Israeli sicher nicht ausschlagen. Muss nur noch Borussia Dortmund Interesse zeigen. Beim aktuellen Stürmer-Mangel im Favre-Kader wäre eine Weissman-Verpflichtung vielleicht eine Überlegung wert.