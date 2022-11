Borussia Dortmund: Nächster Tiefschlag für BVB-Talente – Boss kündigt personelle Konsequenzen an

Böser Tiefschlag zum Jahresabschluss. Nach einem Zwischenhoch ist die U23 von Borussia Dortmund zurück auf dem Boden der Tatsachen und im Abstiegskampf. Das 0:1 im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue zeigte erneut ganz deutlich: Den BVB-Talenten fehlt ein Torjäger.

Nach dem Verkauf von Goalgetter Bradley Fink ist Borussia Dortmund II unter den Teams mit den wenigsten Toren aller Drittligisten. Nun deutet Teamchef Ingo Preuß Konsequenzen an.

Borussia Dortmund: U23 auf dem Boden der Tatsachen

Nach einer grandiosen letzten Saison ist der BVB II zurück auf dem Boden der Tatsachen. Der Kopf der Dortmunder Talentschmiede überwintert nach dem 0:1 gegen Aue auf Platz 14 – und nur zwei Punkte von den Abstiegsrängen entfernt.

Das größte Manko muss nicht lange gesucht werden. Es fehlt ein treffsicherer Stürmer. Dortmunds Reserve ließ gegen Aue vor allem in der Schlussphase einen Hochkaräter nach dem anderen liegen. In der Hinrunde war Moritz Broschinski mit drei Toren der erfolgreichste BVB-Torschütze.

Mehr aktuelle News:

Das muss sich ändern – weiß auch Teammanager Ingo Preuß. „Ich hätte ein anderes Gefühl, wenn wir keine Torchancen hätten. Aber wir haben 13 Tore nach 17 Spielen erzielt, das ist zu wenig. Toreschießen – das wird der Fokus sein“, sagt der Boss der U23 von Borussia Dortmund den „Ruhr Nachrichten“.

Auch Abwehrchef Niklas Dams war sichtlich bedient: „Das zieht sich schon durch die ganze Hinrunde. Wir stehen im Ligavergleich am Tabellenende, was die geschossenen Tore angeht. Deswegen erwarten wir nicht, dass wir jedes Mal ein Chancenfeuerwerk abbrennen. Trotzdem haben wir so klare Chancen, dass wir mindestens ein Tor machen müssen.“

Preuß: „Die personelle Situation kann sich nochmal ändern“

Für den Winter kündigt Preuß personelle Veränderungen an. „Die personelle Situation kann sich nochmal ändern. Es kann sein, dass wir noch mal einen neuen Stürmer dazubekommen.“ Nicht nur aufgrund des Auftritts gegen Aue scheint das unumgänglich. Mit 0,75 Toren pro Spiel wird der Klassenerhalt für BVB II zu einer praktisch unlösbaren Aufgabe.