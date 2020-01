Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker: BVB-Schock oder souveräner Sieg?

Am Dienstagnachmittag steht für den BVB das erste Testspiel an. Um 16 Uhr kommt es zur Begegnung Borussia Dortmund – Standard Lüttich.

Im Test zwischen Borussia Dortmund und Standard Lüttich hat BVB-Trainer Lucien Favre die Gelegenheit, das eine oder andere Taktik-Experiment zu wagen.

Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker

Kann der BVB gegen die Belgier einen Testspielerfolg einfahren?

Alle Infos zum Spiel Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Lüttich 0:0 (0:0)

Tore:

Aufstellung BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou, Morey - Witsel, Reyna - Guerreiro, Brandt, Führich - Götze

----------------

Halbzeit: Beiden Teams merkt man die intensiven Einheiten im Trainingslager deutlich an. Die Kicker wirken müde und ideenlos, deswegen steht es hier zur Pause auch noch 0:0. Schwere Kost.

41. Min.: Fast das 1:0 für den BVB! Guerreiro kommt aus 16 Metern frei zum Schuss und verzieht nur knapp!

37. Min.: Nicht mit von der Partie ist Achraf Hakimi. Der Marokkaner ist zu den CAFAwards nach Hurghada/Ägypten gereist, wo er für den "African Youth Player of the Year" nominiert ist.

31. Min.: Gefährliche Freistoßsituation: Guerreiro verpasst aus 19 Metern knapp.

27. Min.: Nächster Abschluss vom BVB: Axel Witsel mit einem müden Schüsschen. Der Belgier spielt heute übrigens gegen seinen Jugendclub.

24. Min.: Auch die Belgier kommen erstmals gefährlich vor das Tor der Schwarz-Gelben: Gojko Cimirot schießt aus 15 Metern knapp über das Tor.

21. Min.: Die erste gute Möglichkeit für den BVB: Der Youngster Chris Führich prüft den Gäste-Keeper Mehdi Garcela-Gonzalez aus der Distanz.

16. Min.: Die erste Viertelstunde ist absolviert und wir warten weiterhin auf den ersten Torschuss. Der Partie fehlt es noch an Tempo.

9. Min.: Der BVB spielt heute in Gedenken an Hans Tilkowski mit Trauerflor. Der ehemalige Torhüter starb im Alter von 84 Jahren. Hier gibt's alle Infos!

4. Min.: Borussia Dortmund kontrolliert die Partie und lässt das Spielgerät durch die eigenen Reihen laufen.

Anpfiff: Der Ball rollt.

15:56 Uhr: In wenigen Minuten bestreitet Borussia Dortmund sein erstes Spiel im Jahr 2020.

15.48 Uhr: Vor dem Start noch eine kleine Lese-Empfehlung: DIESER Haaland-Auftritt beeindruckt die BVB-Fans

15.39 Uhr: BVB-Neuzugang Erling Haaland wird heute noch nicht dabei sein. Der Norweger laboriert an einer Knie-Blessur und trainiert individuell.

15.30 Uhr: In einer halben Stunde testet der BVB gegen Standard Lüttich im Estadio Municipal de Marbella.

Dienstag, 7. Januar, 9.21 Uhr: Matchday! Heute Nachmittag ist es endlich so weit. Der BVB hat das erste Testspiel in diesem Winter vor der Brust. Um 16 Uhr ist Anpfiff beim Spiel gegen Standard Lüttich. Alle Infos rund um die Partie bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

13.03 Uhr: Der große Star im Team von Standard Lüttich ist Zinho Vanheusden. Der Belgier kam im Sommer für 12 Millionen Euro von Inter Mailand und ist damit der teuerste Einkauf eines belgischen Vereins aller Zeiten. Der 20-Jährige gilt als großes Talent in der Innenverteidigung und spielte schon in der Jugend bei Lüttich.

11.37 Uhr: In der Meisterschaft lief es für Lüttich zuletzt alles andere als rund. Aus den vergangenen vier Spielen holte Standard nur zwei Punkte. Die beiden abschließenden Partien vor der Winterpause gingen verloren. Auch in der Europa League lief’s enttäuschend. In einer Gruppe mit dem FC Arsenal, Eintracht Frankfurt und Vitoria Guimaraes war für die Belgier vorzeitig Schluss.

9.57 Uhr: In Pflichtspielen trafen Borussia Dortmund und Standard Lüttich noch nie aufeinander. Dabei sind die beiden Topclubs seit Jahrzehnten regelmäßige Teilnehmer an den Europapokalwettbewerben.

Montag, 6. Januar, 8.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Borussia Dortmund und Standard Lüttich. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.