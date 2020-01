Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker: BVB testet gegen belgischen Topclub

Am Dienstagnachmittag steht für den BVB das erste Testspiel an. Um 16 Uhr kommt es zur Begegnung Borussia Dortmund – Standard Lüttich.

Im Test zwischen Borussia Dortmund und Standard Lüttich hat BVB-Trainer Lucien Favre die Gelegenheit, das eine oder andere Taktik-Experiment zu wagen.

Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker

Kann der BVB gegen die Belgier einen Testspielerfolg einfahren?

Alle Infos zum Spiel Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker!

13.03 Uhr: Der große Star im Team von Standard Lüttich ist Zinho Vanheusden. Der Belgier kam im Sommer für 12 Millionen Euro von Inter Mailand und ist damit der teuerste Einkauf eines belgischen Vereins aller Zeiten. Der 20-Jährige gilt als großes Talent in der Innenverteidigung und spielte schon in der Jugend bei Lüttich.

11.37 Uhr: In der Meisterschaft lief es für Lüttich zuletzt alles andere als rund. Aus den vergangenen vier Spielen holte Standard nur zwei Punkte. Die beiden abschließenden Partien vor der Winterpause gingen verloren. Auch in der Europa League lief’s enttäuschend. In einer Gruppe mit dem FC Arsenal, Eintracht Frankfurt und Vitoria Guimaraes war für die Belgier vorzeitig Schluss.

9.57 Uhr: In Pflichtspielen trafen Borussia Dortmund und Standard Lüttich noch nie aufeinander. Dabei sind die beiden Topclubs seit Jahrzehnten regelmäßige Teilnehmer an den Europapokalwettbewerben.

