Borussia Dortmund: Fans diskutieren hitzig – über dieses BVB-Angebot

Dortmund. Ein neues Angebot im Fanshop von Borussia Dortmund sorgt derzeit unter Fans für Diskussionen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren bietet Borussia Dortmund seinen Fans für die Vorweihnachtszeit einen Adventskalender an. Doch dieses Jahr fällt das Überraschungspaket etwas üppiger aus – sowohl in der Größe, als auch im Preis.

Borussia Dortmund: Fans diskutieren über Adventskalender

Statt eines klassischen Schoko-Adventskalenders bietet der BVB seinen Fans 2019 einen großen Kalender in Form des Dortmunder Stadions. Preis: 99,99 Euro.

Ein 100 Euro teurer Stadion-Adventskalender von Borussia Dortmund erzürnt die Fans. Foto: BVB Fanshop

Der Papp-Adventskalender wird mit einer Aufbau-Anleitung geliefert, Tribünen und Rasen bilden die 24 Türchen.

Ein Unboxing-Video, das auf Youtube und Facebook kursiert, zeigt den Fans, welche Inhalte sie in dem Kalender erwarten dürfen.

BVB Stadion-Adventskalender

Bei den Fans rief der Kalender gemischte Reaktionen hervor. Unter dem YouTube-Video entwickelte sich schnell eine hitzige Diskussion.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Fans verwirrt – wegen DIESER Sancho-Aussagen

Sebastian Vettel am Abgrund – Schumi-Kumpel mit bösem Angriff

• Top-News des Tages:

RTL-Schock: Kult-Moderatorin schmeißt hin

Walter Freiwald ist tot – DAS schrieb er eine Woche vor seinem Tod

-------------------------------------

Den einen gefiel die Stadion-Optik ausgesprochen gut, die anderen waren vom Inhalt der 24 Türchen nicht allzu begeistert. Kühlschrankmagnet, Plastik-Jojo, Gummi-Armbändchen, Notizblock – offenbar konnte nicht jeder Fan mit diesen Geschenken etwas anfangen.

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

Wir haben einige Reaktionen gesammelt: