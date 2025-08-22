St. Pauli – Borussia Dortmund: Kovac streicht BVB-Star – spielt er nie wieder in Schwarzgelb?

Das Warten hat schon bald ein Ende: Am Samstagabend (23. August, 18:30 Uhr) trifft der BVB im Bundesligaauftakt auf den FC St. Pauli. Bei den BVB-Fans gibt es noch viele Fragezeichen, doch am Wochenende wird Niko Kovacs Team die lang ersehnten Antworten liefern.

Der Kader, der beim Saisonauftakt die drei Punkt einfahren soll, steht jetzt schon fest. Gleichzeitig gibt er auch einen interessanten Transfer-Hinweis: Kovac streicht einen BVB-Star komplett aus dem Team.

St. Pauli – Borussia Dortmund liefert Transferhinweis

Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, soll dieser Kader für das Wochenende nach Hamburg gereist sein: Kobel, Meyer, Drewes – Anton, Mane, Lührs, Ryerson, Couto, Bensebaini, Svensson, Kabar, Nmecha, Bellingham, Groß, Sabitzer, Özcan, Brandt, Campbell, Adeyemi, Beier, Guirassy.

+++ Überraschender Adeyemi-Wechsel offiziell! BVB-Star geht großen Schritt +++

Ein BVB-Star fehlt im Kader also komplett: Giovanni Reyna. Um den US-Amerikaner gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Abschiedsspekulationen. Durch die Nicht-Nominierung von Kovac werden diese nur weiter angeheizt.

Reyna zu den Fohlen?

Wochenlang hieß es, dass Reyna kurz vor einem Wechsel zu Parma Calcio stehe. Doch in den letzten Tagen wurde eine andere Spur heiß: Borussia Mönchengladbach könnte den Deal mit Parma womöglich sprengen und Reyna an den Niederrhein holen.

Hier mehr News für dich:

Die Verhandlungen sollen sehr konkret sein. Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, müsste sich der BVB bei einem Wechsel zu den Fohlen allerdings auf Kompromisse einlassen. Gladbach-Manager Roland Virkus bietet demnach nur drei bis vier Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Ob Dortmund dieses Angebot annehmen wird, bleibt offen. Ein Abschied des Mittelfeldspielers scheint jedoch besiegelt.