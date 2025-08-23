Borussia Dortmund: Fiasko beim FC St. Pauli! Für IHN wird die Partie zum absoluten Albtraum

Borussia Dortmund strauchelt gleich zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. 3:3 auf St. Pauli – viel zu wenig für die BVB-Ansprüche. Zumal man die Partie nach 3:1-Führung noch aus der Hand gegeben hatte.

Für einen Spieler von Borussia Dortmund wurde die Partie ohnehin zu einem kompletten Albtraum. Filippo Mane gehört seit den zahlreichen Verletzungen in der BVB-Defensive zum Stammaufgebot. Doch in seinem ersten Bundesligaspiel verschärfte er die Dortmunder Personalnot letztlich mit einer roten Karte.

Borussia Dortmund: Mane fliegt vom Platz

Die Partie schien geritzt, die drei Punkte sicher vergeben. Der BVB hatte sich mit zwei Zauberangriffen in der zweiten Halbzeit zu Wort gemeldet und war St. Pauli enteilt. Doch dann begann eine völlig verrückte Schlussphase – in der ausgerechnet Mane die entscheidende Rolle spielte.

Die Kiezkicker wagten sich in der 82. Minute noch einmal nach vorne. Einen abgefälschten Pass des Gegners konnte Gregor Kobel gerade noch parieren. In unmittelbarer Nähe zu der Szene ging Pauli-Stürmer Abdoulie Ceesay zu Boden, nachdem Mane ihn lange gehalten hatte. Als der Schiedsrichter die Partie unterbrach und sich der VAR einschaltete, schwante den Fans von Borussia Dortmund schon böses.

Nach Überprüfung das Urteil: Elfmeter für St. Pauli – und Rot für Mane! Ausgerechnet sein allererstes Bundesligaspiel endete für den Youngster aus der Defensive vorzeitig.

Völlig verrückte Schlussphase

Der anschließende Elfmeter saß und Pauli kam wieder auf 2:3 heran. Und es dauerte nicht lange, ehe es in Unterzahl nochmal im Dortmunder Gehäuse rappelte. Ein Sonntagsschuss von Eric Smith markierte in der 89. Minute den Ausgleich.

Ganz bitter für Borussia Dortmund, im speziellen aber auch für Mane, der mit seinem ungestümen Halten gegen Ceesay den Weg für dieses späte Comeback des Gegners bereitet hatte. Noch dazu war es auch Mane gewesen, der seinen Gegenspieler beim ersten Tor der Hamburger nicht verteidigen konnte.

In der kommenden Woche muss Mane also definitiv zusehen. Wie sein Trainer Niko Kovac den Engpass in der Defensive umgehen will, bleibt erstmal ein Geheimnis.