Offenbarung beim FC St. Pauli! Fans von Borussia Dortmund fällen klares Urteil

Dieser Auftritt von Borussia Dortmund auf St. Pauli ist als eindeutige Offenbarung zu werten. Das 3:3-Unentschieden am Millerntor legte große spielerische Mängel beim BVB offen, die jeglichen Optimismus für den weiteren Saisonverlauf verfliegen lassen.

Die Enttäuschung war nach Spielabpfiff dementsprechend groß – nicht bei Spielern und Verantwortlichen, sondern auch bei den Fans. Nun fällen die Anhänger von Borussia Dortmund ein klares Urteil. Sie nehmen kein Blatt vor dem Mund!

Auftritt von Borussia Dortmund „einfach nur peinlich“?

Es war teilweise schwere Kost für die Fans von Borussia Dortmund. Insbesondere in den ersten 60 Minuten fiel der Mannschaft von Trainer Niko Kovac wenig ein. Für viele Fans trägt der Übungsleiter des BVB daher auch eine gewisse Mitschuld am Auftreten von Schwarz-Gelb am Millerntor.

So heißt es auf „X“ (ehemals Twitter): „In-game Coaching mal wieder desolat. Es existiert kein Plan B“, „Es ist einfach nur peinlich. Kann ich nur noch darüber lachen. Darauf erstmal Kovac Vertragsverlängerung“, oder auch „St. Pauli spielt einfach besseren Fußball als wir, das muss man sich mal überlegen. Ich glaube das alles nicht mehr.“

Forderung nach Transfers

Dazu haben die Fans eine klare Forderung: Sie wollen neue Transfers sehen. „Wir brauchen ganz, ganz dringend einen Spielmacher im Zentrum, DRINGEND“, heißt etwa von einem „X“-User, dessen Kommentar auf der Social-Media-Plattform viel Zuspruch findet.

Immerhin: Dieser Wunsch vieler Fans von Borussia Dortmund dürfte schon zeitnah erhört werden. So soll der Transfer von Fabio Silva zum BVB kurz bevorstehen. Für die Dienste des Stürmers soll Sportdirektor Sebastian Kehl dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro auf den Tisch legen.