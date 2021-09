Borussia Dortmund – Sporting Lissabon im Live-Ticker: DIESE Worte werden die BVB-Fans nicht gerne hören

Der zweite Spieltag in der Champions League steht an. Borussia Dortmund trifft auf Sporting Lissabon. Nach der bitteren Pleite in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach wollen die Schwarzgelben wieder in die Spur finden.

Vor der Partie zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon zittert der BVB um einige seiner Stars. Wer wird rechtzeitig fit und wer fällt weiter aus?

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon: Findet der BVB wieder in die Spur?

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon: Bei uns im Live-Ticker bist du immer auf dem neusten Stand. Hier verpasst du keine Highlights der Partie.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------------------------------------

Spielinfo:

Anpfiff: Dienstag, 28. September, 21 Uhr

Stadion: Signa-Iduna-Park (Dortmund)

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

-----------------------------------------

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon -:- (-:-)

Tore:

-----------------------------------------

So könnten sie spielen:

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, T. Hazard, Dahoud - Moukoko, Malen

Lissabon: Adan - Luis Neto, Coates, Feddal - Joao Palhinha, Matheus Nunes - Pedro Porro, Ruben Vinagre - Sarabia, Paulinho, Nuno Santos

-----------------------------------------

21:31 Uhr: Dass Erling Haaland nicht 1:1 zu ersetzen ist, steht wohl außer Frage. Dennoch wächst durch seinen möglichen Ausfall auch der Druck auf einen Neuzugang. Donyell Malen muss allmählich zeigen, dass er seine 30 Millionen Euro wert ist. In neun Spielen, bei denen er fünfmal in der Startelf stand, war er bislang an noch nicht einer erfolgreichen Toraktion beteiligt.

19:50 Uhr: Beim letzten Training vor dem wichtigen Spiel fehlten neben Haaland aber auch noch weitere BVB-Stars. Alle Einzelheiten erfährst du hier >>>

17.38 Uhr: Ein großes BVB-Problem in dieser Saison ist die Abwehr. Lediglich im Pokal gegen Wiesbaden gab es kein Gegentor. Wie Borussia Dortmund dagegen vorgehen will? „Wir müssen über 90 Minuten klar das Tor verteidigen, auch wenn wir nach vorne spielen“, erklärte Akanji auf der PK. „Gegen Union Berlin sind wir bei einer Situation nicht aufmerksam, wo wir zwei, drei Schritte zu spät sind. Da müssen wir bereit sein, das Tor zu verteidigen. Hoffentlich können wir morgen damit starten.“

15.07 Uhr: Im Vergleich zum ersten Spiel gegen Besiktas wird der BVB morgen mit einem leicht geänderten Trikot auflaufen. Was dahintersteckt, erfährst du hier >>>

13.38 Uhr: Diese Worte wird man bei der Borussia nicht gerne hören. Während Julian Brandt aller Voraussicht nach zurückkehren wird, fällt Gio Reyna weiter aus. Hinter Reus und Haaland stehen große Fragezeichen. „Bei Marco und Erling müssen wir schauen“, erklärte Rose vor wenigen Minuten. „Es wird bei beiden eng.“

Während Reus am Sonntag immerhin wieder leichtes Lauftraining machen konnte, ging bei Haaland nicht viel. „Da tut's immer noch richtig weg“, meint er. Die Hoffnung aufgeben, will er aber nicht. „Ich traue Erling viel zu. Vielleicht hat er richtig gut geschlafen, gut gegessen und regeneriert und es geht dann doch schneller. Aber wir müssen gucken.“

13.01 Uhr: Gestern versetzte eine Meldung über Mats Hummels die Dortmund-Fans in Aufregung. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier >>>

------------------------------------

Weitere Nachrichten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Falls Haaland geht – ersetzt ihn DIESER Europameister?

Borussia Dortmund: England-Legende bringt BVB-Juwel mit Bayern in Verbindung – „Die perfekte Lösung“

Borussia Dortmund: Zur Bundestagswahl schießt BVB-Star Hummels gegen die AfD! „Ist ein No-Go“

-------------------------------------

12.39 Uhr: Um 13.30 Uhr beginnt die Pressekonferenz mit Trainer Marco Rose und Verteidiger Manuel Akanji. Dabei wird Rose sicherlich auch verraten, wie es um die verletzten Erling Haaland und Marco Reus steht, die am Wochenende fehlten.

12.23 Uhr: Vor zwei Wochen konnte der BVB den Auftakt in die Gruppenphase erfolgreich gestalten. Mit 2:1 setzte man sich gegen Besiktas Istanbul durch. Sporting hingegen kam mit 1:5 gegen Ajax Amsterdam unter die Räder.

Montag, 27. September, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon. Hier versorgen wir dich mit allen wichtigen Informationen rund um das Champions-League-Spiel.